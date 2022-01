NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti - autorskie wersje układu pojawiły się w niektórych sklepach. Tak wysokich cen jeszcze nie widzieliście

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti to nowa najwydajniejsza karta graficzna w ofercie Zielonych. Mimo, że już podstawowy RTX 3090 cechuje się zabójczo mocną specyfikacją i bardzo wysoką ceną, to jednak najnowszy model z dopiskiem Ti ma szansę wpaść w oko entuzjastom, którzy nie liczą się z kosztami. Układ posiada m.in. 10752 jednostek CUDA i 24 GB superszybkiej pamięci GDDR6X (21 Gbps), jednak póki co nie poznaliśmy jej oficjalnej ceny sugerowanej. Co więcej, producent nakazał niedawno wstrzymać produkcję karty ze względu na problemy z samym układem i BIOS-em. Można by więc uznać, że faktyczny debiut takiej jednostki jest jeszcze odległy, jednak niektóre sklepy umieściły już w ofercie jej wersje niereferencyjne.

Jeszcze parę lat temu chyba nikt nie przewidywał, że czołowe karty graficzne mogą być wyceniane przez sklepy na kilkanaście tysięcy złotych...

Modele RTX 3090 Ti SUPRIM X i GAMING TRIO X od firmy MSI pojawiły się do tej pory w dwóch szwajcarskich sklepach i w jednym niemieckim. Ceny tych układów dosłownie zwalają z nóg - najtańszy z nowych układów Ampere został wyceniony na 3129 euro (ponad 14 000 zł), a najdroższy na 4111 franków szwajcarskich (niecałe 18 000 zł). Dla porównania, poniżej widzimy jeden z autorskich modeli RTX 3090 od firmy ZOTAC, który kosztuje 2390 euro (ok. 10 850 zł). Można więc założyć, że warianty Ti będą aż 30% droższe od zwykłych modeli RTX 3090.

Oczywiście nie należy jeszcze brać tych cen za pewnik - niewykluczone, że sklepy zwyczajnie umieściły oferty za nowe układy z wyprzedzeniem, a ceny nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Inna sprawa, że nie wiemy jeszcze jak potoczą się losy GeForce'a RTX 3090 Ti - wstrzymanie produkcji tych kart brzmi niepokojąco i mimo tego, że powstała już jakaś część autorskich modeli to nie wiemy jednak, kiedy i w jakiej formie trafią one do sklepów. Trzeba więc czekać na rozwój sytuacji. Trzeba jednak przyznać, że jeszcze parę lat temu chyba nikt nie przewidywał, że czołowe karty graficzne mogą być wyceniane przez sklepy na kilkanaście tysięcy złotych...

Źródło: VideoCardz