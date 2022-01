EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN - karta graficzna ma otrzymać aż dwa 12-pinowe złącza zasilania. Czy to nie przesada?

Karty graficzne EVGI z serii KINGPIN (a może raczej K|NGP|N) zdecydowanie nie są przeznaczone dla zwykłych zjadaczy chleba - to jednostki przygotowane specjalnie z myślą o entuzjastach, którzy nie liczą się z ceną czy prądożernością tych układów. W przypadku tych kart najważniejsza jest wydajność i możliwości overclockingu. Z racji tego, że już niebawem ma zadebiutować nowy flagowy układ Ampere, czyli GeForce RTX 3090 Ti, spodziewamy się nowego członka topowej serii EVGI. Ten ponoć znajduje się w przygotowaniu, o czym świadczy najnowszy przeciek. Pojawiły się już pierwsze informacje o jego specyfikacji i wygląda na to, że nadchodzi prawdziwy graficzny potwór...

Karta graficzna EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN z dwoma 12-pinowymi złączami zasilania w teorii będzie mogła zużywać nawet do 1275 W mocy. Czy ktoś będzie w stanie wykorzystać ten potencjał?

Według najnowszych wieści karta graficzna EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN będzie dysponować aż dwoma 12-pinowymi złączami zasilania. To nowy standard zgodny z interfejsem PCIe 5.0, który ma składać się z dwunastu normalnych pinów i czterech opcjonalnych ścieżek danych. Nie wiemy jeszcze, jak to rozwiązanie zostanie nazwane, jednak jest duża szansa, że będzie ono w pełni kompatybilne z 12-pinowym złączem NVIDIA (Molex Microfit 3.0) zastosowanym w istniejących już kartach graficznych Ampere.

Podwójne 12-pinowe złącze zasilania oznacza, że w teorii nowa karta graficzna EVGI będzie mogła zużywać nawet do 1275 W mocy. Dla porównania, często spotykana w high-endowych układach konfiguracja 3x 8-pin oznacza, że karta pobierze maksymalnie 525 W. To chyba najlepiej obrazuje, na jakiego potwora zapowiada się RTX 3090 Ti KINGPIN, choć oczywiście trudno wyobrazić sobie, by ktoś w pełni wykorzystał taki potencjał... Ponadto mówi się, że istniejące bloki wodne Hydro Copper dla RTX 3090 KINGPIN nie będą kompatybilne z nowym modelem, a produkt ogólnie ma być jeszcze droższy od modelu bez dopisku Ti (który z kolei ma doczekać się przeceny). Zapowiada się więc ciekawa premiera. Mamy nadzieję, że prezentacji GeForce'a RTX 3090 Ti doczekamy się już na targach CES 2022.

Źródło: VideoCardz