MSI CreatorPro HX - prezentacja mobilnych stacji roboczych, maksymalnie z układem NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU

Wczoraj NVIDIA zaprezentowała nową generację układów graficznych Ada Lovelace dla mobilnych stacji roboczych. Pokazano łącznie pięć modeli GPU: NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU, RTX 4000 Ada Laptop GPU, RTX 3500 Ada Laptop GPU, RTX 3000 Ada Laptop GPU oraz RTX 2000 Ada Laptop GPU. Większość z nich ma specyfikację tożsamą z konsumenckimi układami GeForce RTX 4000 Laptop GPU, a wyjątek stanowi RTX 3500 Ada. Swoje najnowsze propozycje, oparte o układy z rodziny Ada Lovelace, pokazała właśnie firma MSI.

MSI zaprezentowało nową generację mobilnych stacji roboczych z rodziny CreatorPro HX, które zostały wyposażone w układy graficzne NVIDIA RTX Ada Laptop GPU, maksymalnie w opcji RTX 5000 Ada Laptop GPU.

Nowe mobilne stacje robocze od MSI w rzeczywistości bazują na kadłubkach, które wykorzystano w przypadku urządzeń dla graczy. Tym samym przykładowo MSI CreatorPro X17 HX wizualnie wygląda bardzo podobnie do notebooka MSI Titan GT77 HX 13V. Jako jedyny też posiada mocniejsze układy graficzne NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU z 16 GB pamięci i o mocy 175 W, a także RTX 3500 Ada Laptop GPU z 12 GB VRAM i z mocą do 140 W. Zarówno MSI CreatorPro X17, jak również smuklejsze CreatorPro Z17 HX Studio oraz CreatorPro Z16 HX Studio, wykorzystują procesory Intel Raptor Lake-HX, maksymalnie w opcji z Intel Core i9-13980HX (24 rdzenie i 32 wątki, do 5,6 GHz).

MSI CreatorPro X17 HX MSI CreatorPro Z17 HX Studio MSI CreatorPro Z16 HX Studio MSI CreatorPro M16 Procesor Do Intel Core i9-13980HX (24/32) Do Intel Core i9-13980HX (24/32) Do Intel Core i9-13980HX (24/32) Do Intel Core i7-13700H (14/20) Układ iGPU Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics Układ dGPU NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU, 16 GB GDDR6 / 175 W



NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop GPU, 12 GB GDDR6 / 140 W NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 90 W



NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 90 W NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 90 W



NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 90 W NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 140 W



NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop GPU, 8 GB GDDR6 / 140 W



NVIDIA RTX A1000, 6 GB GDDR6 / 105 W Pamięć RAM Do 128 GB RAM DDR5 4000 MHz (4x SO-DIMM) Do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB RAM DDR5 5200 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 3x SSD M.2 (3x SSD PCIe 4.0 lub 2x PCIe 4.0 + 1x PCIe 5.0) 1x SSD M.2 PCIe 5.0 (zgodny także z PCIe 4.0) 1x SSD M.2 PCIe 5.0 (zgodny także z PCIe 4.0) 2x SSD M.2 PCIe 4.0 Ekran 17,3" 3840x2160

IPS, Mini LED

100% DCI-P3, 144 Hz

VESA DisplayHDR 1000



17,3" 2560x1440

IPS, 100% DCI-P3

240 Hz 17" 2560x1600

16:10, IPS

100% DCI-P3 16" 2560x1600

16:10, IPS, 120 Hz

100% DCI-P3 16" 1920x1200

16:10, IPS

100% sRGB Złącza 2x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik SD Express Card

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik SD Express Card

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik SD Express Card

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 (do 2.5 Gbit) + WiFi 6E + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Bluetooth 5.3 WiFi 6E + Bluetooth 5.3 Ethernet RJ-45 (Gigabit) + WiFi 6 + Bluetooth 5.2 Akumulator 99,9 Wh 90 Wh 90 Wh 53,5 Wh Kamera HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor HD + IR Sensor HD Wymiary 397x330x23 mm 382x260x19 mm 359x256x18,4 mm 359x259x26,95 mm Waga 3,3 kg 2,49 kg 2,35 kg 2,29 kg System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro

Wymienione wyżej trzy modele notebooków oferują również po jedynym złączu M.2 dla SSD, które jest kompatybilne zarówno z magistralą PCIe 4.0 jak również nowszą PCIe 5.0. W przypadku ekranów, tylko MSI CreatorPro X17 HX oferuje panele o klasycznych proporcjach 16:9, w pozostałych notebookach wykorzystano ekrany 16:10. Topowa, mobilna stacja robocza korzysta m.in. z matrycy IPS z podświetleniem Mini LED oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000 - to ta sama matryca, którą przetestowaliśmy w modelu MSI Titan GT77. Warto zatem pamiętać, że ekran wypada świetnie wyłącznie w trybie SDR, bo choć w HDR jasność przekracza 1000 nitów, to kolory są przez system całkowicie wypaczone (wyblakłe, pozbawione głębi). MSI nie potwierdziło jeszcze cen ani dostępności nowych laptopów w sklepach.

Źródło: MSI