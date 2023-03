NVIDIA RTX 5000, RTX 4000, RTX 3500, RTX 3000, RTX 2000 Ada - nowe układy graficzne dla mobilnych stacji roboczych

Dzisiaj odbyła się konferencja firmy NVIDIA w ramach cyklu GTC. Wydarzenie w pełni poświęcono zagadnieniom związanym ze sztuczną inteligencją oraz Metaverse. NVIDIA wyraźnie dała do zrozumienia, że widzi ogromny potencjał w wykorzystywaniu ChatGPT, czego dowodzi prezentacja akceleratora H100 NVL GPU (więcej o nim będzie w osobnym artykule). Nie zabrakło również zapowiedzi kolejnych układów graficznych, tym razem przystosowanych dla mobilnych stacji roboczych. NVIDIA zaprezentowała nową generację RTX Ada Generation oraz dwa słabsze układy oparte na architekturze Ampere.

NVIDIA w ramach cyklu GTC 2023 zaprezentowała nową generację układów graficznych RTX Ada dla mobilnych stacji roboczych. Szczególną uwagę przykuwa model NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop GPU - taką specyfikację od początku powinien mieć konsumencki GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

NVIDIA zaprezentowała łącznie pięć mobilnych układów graficznych RTX, opartych na architekturze Ada Lovelace. Cztery z nich - RTX 5000 Ada Laptop GPU, RTX 4000 Ada Laptop GPU, RTX 3000 Ada Laptop GPU oraz RTX 2000 Ada Laptop GPU mają specyfikację tożsamą z konsumenckimi układami GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Piąty układ jest jednak odmienny i aż dziwię się, że to właśnie taka konstrukcja nie trafiła wcześniej do laptopów pod nazwą GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Mowa bowiem o układzie NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop GPU, gdzie wykorzystano rdzeń AD104 z 5120 procesorami CUDA FP32 oraz 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Maksymalne TGP tego układu wynosi również 140 W.

NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 4000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Układ AD103 AD104 AD104 AD106 AD107 Bloki SM 76 58 40 36 24 Rdzenie CUDA 9728 7424 5120 4608 3072 Rdzenie RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) 40 (3. gen) 36 (3. gen) 24 (3. gen) Rdzenie Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) 160 (4. gen) 144 (4. gen) 96 (4. gen) Jednostki TMU 304 232 160 144 96 Pamięć 16 GB GDDR6 ECC 12 GB GDDR6 ECC 12 GB GDDR6 ECC 8 GB GDDR6 ECC 8 GB GDDR6 Magistrala 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość Do 576 GB/s Do 432 GB/s Do 432 GB/s Do 256 GB/s Do 256 GB/s Moc FP32 42,6 TFLOPS 33,6 TFLOPS 23 TFLOPS 19,9 TFLOPS 14,5 TFLOPS TGP 80-150 W + 25 W Dynamic Boost 60-150 W + 25 W Dynamic Boost 60-115 W + 25 W Dynamic Boost 35-115 W + 25 W Dynamic Boost 35-115 W + 25 W Dynamic Boost

NVIDIA dodatkowo zaprezentowała drugą desktopową, profesjonalną kartę graficzną opartą na architekturze Ada Lovelace. Mowa o modelu NVIDIA RTX 4000 SFF Ada. Dopisek SSF oznacza "Small Form Factor" - karta ma zajmować zaledwie dwa sloty PCIe, tym samym przygotowano ją m.in. pod mniejsze zestawy komputerowe. Karta wykorzystuje rdzeń AD104 z 6144 procesorami CUDA FP32 oraz 20 GB pamięci GDDR6 (z korekcją błędów ECC) na 160-bitowej magistrali. Teoretyczna, maksymalna moc w obliczeniach pojedynczej precyzji wynosi 19,2 TFLOPS. Karta charakteryzuje się również bardzo niskim poborem mocy - jej współczynnik TDP wynosi zaledwie 70 W, co oznacza brak konieczności wpinania dodatkowych wtyczek zasilających. NVIDIA wyceniła kartę RTX 4000 SFF Ada na kwotę 1250 dolarów.

NVIDIA RTX 6000 Ada NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N Układ graficzny AD102 AD104 Bloki SM 142 48 Procesory CUDA 18176 6144 Rdzenie RT 142 (3. gen) 48 (3. gen) Rdzenie Tensor 568 (4. gen) 192 (4. gen) Jednostki TMU 568 192 Pamięć 48 GB GDDR6 ECC 20 GB GDDR6 ECC Magistrala 384-bit 160-bit TDP 300 W 70 W Cena 6800 USD 1250 USD

Ostatnie dwa układy graficzne, tym razem również dla mobilnych stacji roboczych, to odpowiednio NVIDIA RTX A1000 6 GB Laptop GPU oraz NVIDIA RTX A500 Laptop GPU. Pierwszy z modeli wykorzystuje rdzeń GA107 z 2560 procesorami CUDA FP32 oraz z 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość rzędu 168 GB/s. W przeszłości producent wypuścił już układ o nazwie RTX A1000 Laptop GPU, tyle że wcześniej było to GPU z 2048 rdzeniami CUDA oraz 4 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie. Nowa wersja to zatem zaktualizowany wariant, jednak istniejący pod tą samą nazwą. NVIDIA RTX A1000 6 GB Laptop GPU może pracować z mocą maksymalnie 95 W. NVIDIA RTX A500 Laptop GPU na pozór ma specyfikację taką samą jak pierwotny model RTX A1000 Laptop GPU. Tutaj również otrzymujemy rdzeń GA107 z 2048 CUDA oraz z 4 GB pamięci GDDR6. Różnica to szyna - zamiast 128-bit do dyspozycji oddano zaledwie 64-bit, co przekłada się na przepustowość 112 GB/s, Układ NVIDIA RTX A500 Laptop GPU może pracować z mocą od 20 W do 60 W.



NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation

Źródło: NVIDIA