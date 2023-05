Mouse - nietypowa retro strzelanka ze stylem graficznym żywcem wziętym z dawnych animacji Disneya

Fani różnego rodzaju shooterów nie powinni w ostatnich latach specjalnie narzekać. Poza hitami największego formatu w rodzaju Doom Eternal, regularnie pojawiają się znakomite, stylowe pozycje - takie jak Prodeus od Bounding Box Software czy przygotowane przez Buckshot Software obie odsłony Project Warlock. Niezależna ekipa z Fumi Games planuje zaś dodać kolejną osobliwość, która prezentuje się całkiem obiecująco - przynajmniej na pierwszych materiałach.

Mouse retro shooter, który stawia na stylistykę znaną przede wszystkim z wczesnych wersji bajek Disneya.

Fumi Games przywołuje przede wszystkim animacje łączące klasyczny styl rysowania z charakterystyczną konwencją typową dla chociażby kina noir. Trzon fabuły także nie odchodzi od pewnych specyficznych dla gatunku tropów. Wcielamy się w Johna Moustona, prywatnego detektywa żyjącego w niebezpiecznym mieście, pełnym korupcji i wszelkiej maści gotowych nas podziurawić jak sito bandytów. Aby przetrwać, nasz bohater musi mieć się na baczności, odkrywając przy tym kolejne warstwy pewnej niecnej intrygi.

Będziemy zmiatać swoich wrogów taką bronią jak klasyczny rewolwer, pistolet maszynowy Thompson, karabin Carcano, dynamit, a w razie potrzeby nawet młotek - w ramach oręża zaczepnego. Tego typu zestaw ma nam pozwolić na odpowiednią swobodę w trakcie walki i wybór stylu grania w zależności od preferencji. Do tego deweloperzy zapowiedzieli system o nazwie Fantastic-o-Matic. Pozwala on na upgrade danej broni czy zdolności, co trochę może przypominać np. BioShock. Daty premiery jeszcze nie znamy, ale gra pojawiła się już na Steamie.

Źródło: Youtube, Steam