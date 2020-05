Motorola Razr 2: Nowa generacja tym razem z lepszą specyfikacją

Gdy nie tak dawno temu zaczął się szał na składane smartfony, prezentowane kolejno konstrukcje proponowały nie tylko nowe rozwiązania w kwestii designu, ale zasadniczo również topowe podzespoły. Tak było w przypadku "składańca" i od Huawei, i od Samsunga. Dlatego też dość zadziwiającym posunięciem było wypuszczenie przez Lenovo urządzenia Motorola Razr z raczej średniopółkową konfiguracją. Razr, będący odświeżeniem kultowego modelu z 2005 roku, nie jest mimo to tani. Smartfon kosztuje bowiem około 7 tysięcy złotych i biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że nie dostarcza też w żadnym wypadku powalających na kolana zdjęć, wydaje się być trafieniem kulą w płot (choć mimo to wyjątkowym gadżetem dla osób z najgłębszą kieszenią).

Motorola Razr ze swoją niezbyt wydajną konfiguracją, przy tak wysokiej cenie okazała się dla wielu rozczarowaniem. Nowa generacja ma być w tym względzie bardziej "topowa". Ale czy do końca?

Z faktu jak bardzo rozczarowujący dla niektórych okazał się być model Razr, zdaje sobie najwyraźniej sprawę również producent. Najnowsze plotki mówią bowiem o następcy wspomnianej składanej konstrukcji, która tym razem zaoferować ma dużo wydajniejsze podzespoły. Cóż, nie spodziewajmy się jednak wciąż takich z górnej półki. Razr 2 ma być bowiem napędzany układem Snapdragon 765, oferując przy tym łączność 5G, czego zabrakło w bieżącym modelu. Zwiększyć ma się również nieco pojemność baterii - z 2510 mAh do 2845 mAh.

Pamięć RAM ma podskoczyć z 6 GB do 8 GB, zaś pamięć na dane z 128 GB na 256 GB. Główną jednostką fotograficzną będzie z kolei najprawdopodobniej 48-megapikselowy sensor Samsung ISOCELL Bright GM1, zaś z przodu powinniśmy zobaczyć aparat o rozdzielczości 20 MP. Czy takie zmiany w specyfikacji to powód do zadowolenia? Myślę, że tylko częściowo. Zmiana jednostek fotograficznych cieszy bezsprzecznie, ale zbliżony wydajnością do obecnego układu SoC Snapdragon 765 nieszczególnie napawa radością, choć w połączeniu z 8 GB pamięci RAM, Razr 2 faktycznie ma szansę stać się dużo wydajniejszą konstrukcją od swojego poprzednika. Wciąż nie będzie to jednak raczej konkurent dla pozostałych, ultrawydajnych smartofnów składanych, zwłaszcza iż konkurencja również nie śpi, a zgodnie z najnowszymi doniesieniami, kolejny Samsung Galaxy Fold ma być dodatkowo wodoodporny.

