Motorola moto g82 i moto e32s - premiera nowych smartfonów. Tylko jeden stanowi ciekawą propozycję w swoim segmencie

Motorola co chwila prezentuje kolejne smartfony, a najnowsza premiera potwierdza, że producent ani myśli zwalniać tempa. Tym razem poznaliśmy dwa nowe urządzenia. Dla użytkowników oczekujących obsługi sieci 5G, odpowiedniej wydajności, dobrego aparatu i przyzwoitego wyposażenia powstał model moto g82, natomiast dla tych najmniej wymagających klientów, którym wystarczy mocna bateria i nowoczesny wygląd przeznaczony jest moto e32s. Jak więc widać, Motorola zaprezentowała całkiem odmienne urządzenia z różnych półek, które już teraz mogą konkurować z... innymi smartfonami Motoroli. Tytuł newsa sugeruje jednak, że tylko jeden z nich jest warty uwagi. O którym mowa?

Motorola moto g82 to całkiem ładny, rozsądnie wyceniony średniak z dobrą specyfikacją. Na drugim biegunie znajduje się model moto e32s, który w swojej półce cenowej oferuje chyba trochę za mało...

Motorola moto g82 to typowy średniak, jakich ten producent ma już wiele w swojej ofercie. Wysoka numerek w nazwie nie wziął się jednak znikąd. Smartfon ten posiada 6,6-calowy ekran pOLED Full HD+, który wyróżnia się odświeżaniem 120 Hz. Na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 695 z obsługą sieci 5G, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat 50 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP. Urządzenia oferuje ponadto baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 30 W, system Android 12, czytnik linii papilarnych, głośniki stereo czy złącze mini-jack. Na papierze mamy więc do czynienia ze smartfonem kompletnym. Co więcej, cena wcale nie przeraża - producent ustalił ją na poziomie 1499 zł.

Motorola moto e32s prezentuje się nieco mniej atrakcyjnie. Smartfon otrzymał 6,5-calowy ekran IPS HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia został chip MediaTek Helio G37, który będzie współpracował z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Model ten oferuje także potrójny aparat 16 MP + 2 MP + 2 MP, baterię o pojemności 5000 mAh, czytnik linii papilarnych czy mini-jacka, jednak brak mu chociażby popularnego modułu NFC. W niskiej półce taka specyfikacja byłaby do zniesienia, jednak smartfon ten kosztuje aż 699 zł, podczas gdy za 100 zł więcej można dostać lepszą pod niemal każdym względem Motorolę moto g31. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na spadek ceny. Szczegółowe specyfikacje obu nowych smartfonów Motoroli znajdują się tabeli poniżej.

Motorola moto g82 Motorola moto e32s Ekran 6,6-cala pOLED Full HD+, 120 Hz 6,5-cala IPS HD+, 90 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G MediaTek Helio G37 RAM / pamięć wewnętrzna 6 GB LPDDR4x / 128 GB UFS 3 GB / 32 GB Aparat przedni 16 MP 8 MP Aparat główny 50 MP z OIS + 8 MP szerokokątny + 2 MP makro 16 MP + 2 MP makro + 2 MP czujnik głębi Bateria 5000 mAh (30 W) 5000 mAh (10 W) System Android 12 Inne USB-C, mini-jack, czytnik linii papilarnych, NFC, certyfikat IP52, slot na microSD (do 1 TB), dual SIM, głośniki stereo USB-C, mini-jack, czytnik linii papilarnych, certyfikat IP52, slot na microSD (do 1 TB), dual SIM, radio FM Cena 1499 zł 699 zł

Źródło: Motorola