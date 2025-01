Motorola moto e14 to tani smartfon dla mniej wymagających osób. Ekran IPS, obsługa dwóch kart SIM i Android 14

Mimo że w dzisiejszych czasach mamy dostęp do naprawdę wydajnych smartfonów, to część osób nadal decyduje się na budżetowe modele, które w zupełności zaspokajają ich potrzeby. Do takich użytkowników skierowany jest nowy smartfon od Motoroli, który właśnie zadebiutował na polskim rynku. Motorola moto e14 nie może się co prawda pochwalić zbyt dobrą specyfikacją, natomiast głównym atutem jest tutaj cena, która pozwala przymknąć oko na ten aspekt.

Na polskich półkach sklepowych możemy już znaleźć nowego smartfona od Motoroli. Model moto e14 to bardzo budżetowa jednostka skierowana głównie do użytkowników, którzy niewiele oczekują od swojego urządzenia.

Nawet budżetowe modele smartfonów wyglądają dziś częściowo jak ich droższe odpowiedniki, co dobrze potwierdza tytułowa motorola moto e14. Obudowa wariantu została żywcem wyciągnięta z nowej serii edge 50, a konkretniej z edycji edge 50 fusion. Na froncie spotkamy się oczywiście z dużo większymi ramkami, a sama specyfikacja jest uboższa, natomiast całościowo smartfon nie prezentuje się najgorzej. Za jego wydajność odpowiada procesor Unisoc T606, tylko 2 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci flash w standardzie UFS 2.2. Parametry nie pozwalają na uruchomienie pełnoprawnego Androida, więc za system odpowiada okrojona wersja z dopiskiem Go. Ekran to z kolei 6,56-calowy panel IPS, który wyróżnia się rozdzielczością 1612 x 720 pikseli oraz 90-hercowym odświeżaniem.

Motorola moto e14 Procesor Unisoc T606 (12 nm)

2 x 1,6 GHz Cortex-A75

6 x 1,6 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MP1 (650 MHz) Pamięć RAM 2 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,56" 1612 x 720 px, IPS (20:9)

90 Hz, Gorilla Glass 3 Łączność Wi-Fi 5, BT 5.0

GPS, Galileo, Glonass Aparat główny 13 MP (f/2.2) Aparat przedni 5 MP (f/2.2) Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0), Audio-Jack 3,5 mm, Slot na karty microSD, Obsługa dwóch kart nanoSIM Akumulator 5000 mAh / 15 W System operacyjny Android 14 (Go edition) Wymiary i waga 163,5 x 74,5 x 8 mm / 178,8 g Cena 399 zł

Nie zabrakło modułów łączności bezprzewodowej, czy też obsługi kilku systemów nawigacji satelitarnej. Możemy liczyć również na złącze słuchawkowe oraz slot na karty microSD, a do pełni szczęścia zabrakło tylko modułu NFC. Spotkamy się także z pojemnym akumulatorem, który naładujemy z mocą 15 W. Zaplecze fotograficzne można pominąć, ponieważ zamiast niego mogłaby się tu znaleźć atrapa. Najważniejsza jest jednak cena, którą ustalono na 399 zł. Nowość od Motoroli jest już dostępna w Polsce, więc jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to możemy się udać do popularnych sklepów internetowych z elektroniką.

Źródło: Motorola