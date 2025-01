Motorola Edge 40 Neo - smartfon oficjalnie zawitał do Polski wraz ze swoimi budżetowymi braćmi. Rewelacyjne ceny i możliwości

Motorola dokonuje sporej ekspansji swojej smartfonowej oferty w Polsce, ponieważ wraz z tytułowym Edge 40 Neo zadebiutowały także trzy inne modele. Wszystkie mogą się pochwalić naprawdę dobrym stosunkiem ceny do otrzymywanych podzespołów i mają szansę na stanie się małym hitem sprzedażowym. Widać, że marka stara się wprowadzić lekki powiew świeżości w segmencie budżetowym, a także "średniopółkowym". Co konkretnie mogą nam zaoferować nowości?

Motorola oficjalnie wprowadziła na rynek polski aż cztery nowe modele smartfonów, z których najciekawszy wydaje się Edge 40 Neo. Każdy z nich jest bardzo korzystnie wyceniony i warto się mu bliżej przyjrzeć.

Już na samym początku warto wspomnieć, że mamy do czynienia ze smartfonami, których cena zawiera się w przedziale od 1000 do niemal 2000 zł. Pod względem swojego wyglądu wszystkie wyglądają niemal identycznie, natomiast Motorola Edge 40 Neo może się pochwalić ekranem, który jest zakrzywiony. Model ten ma panel pOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 2400 x 1080 px oraz maksymalnym odświeżaniu wynoszącym 144 Hz. Jasność szczytowa plasuje się na poziomie 1300 nitów, więc jest po prostu dobrze - nie będziemy narzekać na słabą czytelność wyświetlacza w słoneczny dzień. Za wydajność odpowie jednostka od MediaTeka - Dimensity 7030 - którą dopełni 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci flash. Nie zabrakło także nowych standardów łączności, takich jak Wi-Fi 6E czy też Bluetooth 5.4. Konstrukcja smartfona spełnia normę IP68, więc zanurzenie w wodzie nie będzie dla niego przeszkodą.

Motorola Edge 40 Neo Motorola Moto G84 5G Motorola Moto G54 5G Motorola Moto G54 5G Power Edition Ekran 6,55" pOLED 2400 x 1080 px, 144 Hz (20:9)

1300 nitów, HDR10+ 6,5" pOLED 2400 x 1080 px, 120 Hz (20:9) 1300 nitów 6,5" IPS 2400 x 1080 px, 120 Hz (20:9) Procesor MediaTek Dimensity 7030 (6 nm)

2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55 Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm)

2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver MediaTek Dimensity 7020

2 x 2,2 GHz + 6 x 2,0 GHz Układ graficzny Mali-G610 MC3 Adreno 619 IMG BXM-8-256 Pamięć RAM 8 / 12 GB 12 GB 8 / 12 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 256 GB 128 / 256 GB Łączność Wi-Fi 6E, BT 5.4, GPS, NFC, 5G Wi-Fi 6, BT 5.1, GPS, NFC, 5G Wi-Fi 5, BT 5.3, GPS, NFC, 5G Norma IP IP68 IP54 - Porty, złącza i sloty USB typu C 2.0 USB typu C 2.0

Audio-Jack 3,5 mm USB typu C 2.0

Audio-Jack 3,5 mm Aparat przedni 32 MP (f/2,4, HDR) 16 MP (f/2,5) 16 MP (f/2,4) Aparaty tylne 50 MP (f/1,8, OIS)

13 MP (f/2,2, 120 stopni) 50 MP (f/1,9, OIS)

8 MP (f/2,2, 120 stopni) 50 MP (f/1,8, OIS)

2 MP (f/2,4) 50 MP (f/1,8, OIS)

8 MP (f/2,4) Akumulator 5000 mAh / 68 W 5000 mAh / 30 W 5000 mAh / 15 W 6000 mAh / 30 W System operacyjny Android 13 Wymiary i waga 159,6 x 72 x 7,9 mm / 170 g 160 x 74,4 x 7,6 mm / 166,8 g 161,6 x 73,82 x 7,99 mm / 174 g 161,56 x 73,82 x 8,89 mm / 195 g Cena 12/256 GB - 1899 zł 12/256 GB - 1499 zł 8/256 GB - 999 zł 12/256 GB - 1299 zł

Otrzymujemy także zestaw aparatów, z których główna 50 MP jednostka może się poszczycić obecności optycznej stabilizacji obrazu. Dwa pozostałe oczka to 32 MP kamera przednia, a także 13 MP aparat z szerokim kątem widzenia. Akumulator powinien zapewnić długi czas pracy, dzięki ogniwu o pojemności 5000 mAh, które naładujemy z mocą 68 W. Do pełni szczęścia brakuje jedynie złącza Audio-Jack 3,5 mm oraz nowszego standardu złącza USB typu C. Kwota startowa wynosi raptem 1899 zł, więc mamy do czynienia z naprawdę dobrze wyposażonym urządzeniem w korzystnej cenie. Ten, jak również pozostałe smartfony, są już dostępne do kupienia w polskich sklepach z elektroniką.

Motorola Edge 40 Neo

Z pozostałej trójki, Motorola Moto G84 5G także ma na pokładzie ekran pOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, jak również przyzwoitej jasności szczytowej. Wydajnościowo będzie po prostu dobrze, albowiem producent zdecydował się na umieszczenie trochę starszego SoC od Qualcomma - Snapdragona 695 5G. Jednak on również otrzyma wsparcie ze strony 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Ta edycja przywraca do łask złącze Audio-Jack 3,5 mm i pozwala skorzystać z nadal funkcjonalnych modułów łączności - Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Główny aparat to 50 MP jednostka, w której znalazło się wsparcie dla OIS. Akumulator jest tak samo pojemny, co w omawianej serii "Edge", natomiast ładowanie ogniwa odbywa się o ponad połowę wolniej - z mocą 30 W. Jednak nieco gorsza specyfikacja wiąże się ze sporą niższą ceną, ponieważ koszt tego smartfona to 1499 zł.

Motorola G84 5G

Pozostają więc modele Motorola G54 5G oraz Motorola G54 5G Power Edition. Różnice zauważymy głównie w wadze obu urządzeń, albowiem druga odsłona ma pojemniejszy akumulator (6000 zamiast 5000 mAh), który także jest w stanie szybciej odzyskać utracone procenty (30 zamiast tylko 15 W). Ostatnią zmianą, której nie widać na pierwszy rzut oka, jest podmiana 2 MP oczka do ujęć makro na 8 MP jednostkę. Tę budżetową linię wyposażono w panele IPS o standardowej rozdzielczości, jednak ze 120 Hz odświeżaniem (coś, czym nadal nie mogą się pochwalić niektóre modele z najnowszej serii Apple iPhone 15). Wydajność ma zapewnić procesor MediaTek Dimensity 7020, który będzie współpracował z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz - co godne pochwały - 256 GB pamięci wbudowanej. Nieźle, jak na smartfony, które analogicznie kosztują 999 oraz 1299 zł. Motorola tym razem naprawdę stanęła na wysokości zadania i pokazała smartfony, które mogą być dla wielu osób bardzo ciekawym wyborem.

Motorola G54 5G

Źródło: Motorola