MOGA XP-ULTRA - modularny bezprzewodowy pad stworzony do grania na niemalże wszystkich dostępnych platformach

Amerykańska firma PowerA znana najbardziej ze swoich kontrolerów o nazwie MOGA, wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy model bezprzewodowego pada, który jest oficjalnie licencjonowany dla konsol Xbox One oraz Series S / X. Zaskakuje nie tylko jego wspomniana w tytule modularność, ale i to, że potrafi współpracować z ogromną ilością urządzeń. Oprócz tego znajdziemy tu solidny akumulator pozwalający na długie godziny grania oraz dwa silniki odpowiadające za wibracje.

MOGA-XP Ultra to kolejny model bezprzewodowego pada do gier od firmy PowerA. Pomimo że został zaprojektowany specjalnie dla konsol Xbox, to jest w stanie obsługiwać szeroką gamę innych sprzętów.

Spoglądając na kontroler, od początku widzimy, że prezentuje się on trochę inaczej niż jego "pobratymcy". To dlatego, że konstrukcja jest w dużym stopniu modularna. Oznacza to, że pad może pracować w kilku konfiguracjach. Jesteśmy w stanie zdjąć uchwyty pokryte gumą (w których dla zwiększenia immersji z rozgrywanych gier umieszczono po dwóch stronach silniki wibracyjne oraz programowalne przyciski), aby przełączyć się na "mini-pada". Dostępny jest także uchwyt na smartfon (do gier w chmurze bądź lokalnych), który dodatkowo zwiększa funkcjonalność sprzętu. Całkiem imponująca jest właśnie ilość obsługiwanych platform. Pada podłączymy do omawianych wcześniej konsol Xbox, komputerów z systemem Windows 10 i 11, niektórych Smart TV oraz urządzeń mobilnych z systemem Android. Na pokładzie znajdziemy gniazdko słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz przyciski spustowe (triggery), które wykorzystują magnesy do generowania wibracji.

Tak więc pad sprawdzi się nie tylko do gier w chmurze, ale również we wszelkiego typu sprzętach. Jego wbudowany akumulator to ogniwo o pojemności 2000 mAh, które ma zapewnić do 60 godzin pracy przy łączności bezprzewodowej oraz do 40 godzin używając połączenia Bluetooth. Port USB typu C służy zarówno do ładowania akumulatora, jak i grania przewodowego. Propozycja wydaje się więc całkiem ciekawa, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości urządzenia. Bazowa kwota została ustalona na 129,99 dolarów, a więc około 537 zł. Musimy do niej doliczyć również koszty przesyłki. Zakupu dokonamy w sklepie internetowym Amazon lub na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: PowerA