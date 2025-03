Modecom Volcano Expanse T Apex ARGB Midi i Volcano Expanse S Apex ARGB Midi - zaprezentowano nowe obudowy dla graczy

Firma Modecom ma swojej ofercie rozmaite obudowy komputerowe. Należą do niej także produkty marki Volcano Gaming, pod którą sprzedawane są ciekawe konstrukcje, oferujące dobrą jakość w dosyć przystępnej cenie. Zaprezentowano właśnie obudowy Volcano Expanse T Apex ARGB Midi oraz Volcano Expanse S Apex ARGB Midi. Oferują one stosunkowo prosty design i powinny sprawdzić się jako baza do instalacji sprzętu z różnych segmentów cenowych.

Firma Modecom już wkrótce wprowadzi na rynek obudowy Volcano Expanse T Apex ARGB Midi i Volcano Expanse S Apex ARGB Midi. Obie konstrukcje są przewiewne, więc powinny sprawdzić się przy bardziej wymagających grach.

Jak deklaruje producent, obie obudowy posiadają konstrukcję, która sprzyja zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia podzespołom komputerowym. Konstrukcje umożliwiają dobry obieg powietrza, poprzez zastosowanie przewiewnego frontu, górnej części obudowy oraz jednego z paneli bocznych. Stosunkowo prosty projekt będzie dla wielu graczy zaletą, ponieważ nie spotkamy to niepotrzebnych udziwnień, którymi charakteryzują się niektóre konkurencyjne produkty. Obie obudowy wyposażono w trzy wentylatory frontowe 140 mm i jeden w tylnej części konstrukcji. Zastosowany kontroler pozwala na obsługę łącznie dziewięciu. Dodatkowe wentylatory 120 mm lub 140 mm można umieścić na panelu górnym oraz w części montażowej płyty głównej, dzięki specjalnej ramce. Panel boczny został wykonany ze szkła hartowanego.

Modecom Volcano Expanse T Apex ARGB Midi

Modecom Volcano Expanse S Apex ARGB Midi Wymiary 490 x 235 x 505 mm Waga 12,2 kg Materiały Stal / Plastik / Szkło Obsługiwane płyty główne ATX, Micro ATX, ITX Miejsca montażowe na dyski 2 x SSD 2,5 cala i 2 x HDD 3,5 cala

lub

3 x HDD 3,5 cala Maksymalna długość GPU 405 mm (z wentylatorami), 430 mm (bez wentylatorów) Maksymalna długość PSU 315 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 180 mm Fabryczne wentylatory 3 x 140 mm ARGB (przód) i 1 x 140 mm ARGB (tył) Miejsca na dodatkowe wentylatory 6 x 120 mm

lub

2 x 140 mm i 3 x 120 mm Kontroler obrotów Tak (max 9 wentylatorów) AiO Góra: 120 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm

Przód: 120 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm

Tył: 120 mm / 140 mm

Tacka płyty głównej: 120 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm Cena 589 zł (czarna)

599 zł (biała)

Podstawową różnicą pomiędzy Volcano Expanse T Apex ARGB Midi a Volcano Expanse S Apex ARGB Midi, jest zastosowane wzornictwo paneli. W pierwszej obudowie składają się one z trójkątów, a w przypadku drugiej są to kwadraty. Konstrukcje cechują się także różnicami w zakresie zastosowanych filtrów przeciwkurzowych. Wersja T posiada je w dolnej części, na górze, froncie i z boku. Z racji, że wariant S posiada na panelach mniejsze otwory, w tym przypadku zdecydowano się jedynie na filtr w spodniej i frontowej części konstrukcji. Do dyspozycji użytkowników oddano dwa złącza USB-A 3.0, jedno złącze USB-C oraz wejście na mikrofon i słuchawki. Obie obudowy posiadają gumowe przepusty na kable oraz mechanizm pozwalający na ich organizację za pomocą rzepów. Możliwa jest także pionowa instalacja kart graficznych.

W obudowach można jednocześnie zainstalować dwa 2,5-calowe nośniki SSD i dwa 3,5-calowe HDD. Alternatywnie użytkownik może zdecydować się na trzy tradycyjne dyski twarde. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi 180 mm, a długość GPU 405 mm lub 430 mm, w zależności od tego, czy zainstalowane są wentylatory. Obie konstrukcje cechują się wymiarami 490 x 235 x 505 mm. Miłym dodatkiem jest obecność w pakiecie wspornika dla masywniejszych kart graficznych, śrubokręta oraz ściereczki, która może posłużyć do czyszczenia obudowy. Premiera obu konstrukcji odbędzie już 28 lutego bieżącego roku. Będą dostępne w kolorze czarnym i białym. Cenę uzależniono nie od modelu, a od kolorystyki. Czarne obudowy wyceniono na 589 zł, a białe to wydatek 599 zł.

Źródło: Modecom