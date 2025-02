Nowe obudowy komputerowe MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW. Dobra jakość w przystępnej cenie

MODECOM obudowami komputerowymi z serii Oberon i Volcano Amirani, zasłużenie zgarnął kawałek rynkowego tortu, pomimo bardzo dużej konkurencji w tym segmencie. Producent postanowił więc wprowadzić do portfolio kolejne mocne propozycje przeznaczone dla graczy. Polska firma wraca ze zdwojoną siłą, ponieważ do sprzedaży trafiają modele Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW. Obydwie obudowy w rozmiarze midi tower nieznacznie różnią się stylistycznie, aczkolwiek wyposażenie i szkielet otrzymały niemal identyczny. Sprawdźcie dlaczego warto zainteresować się MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW, które w swoim przedziale cenowym mogą naprawdę poważnie namieszać.

MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW, to nowe obudowy, które oferują dobrą jakość wykonania, ciekawą stylistykę i porządne wyposażenie.

Obudowy MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW są bliźniaczymi dwukomorowymi konstrukcjami, różniącymi się kilkoma detalami, które wpływają jedynie na estetykę urządzeń. Obydwie bazują na szkielecie wykonanym z blachy o grubości minimum 0,6 mm, ważąc kolejno 6,4 albo 6,7 kilograma. Posiadają także prawy bok wykonany z hartowanego szkła, zamontowany na zawiasach, co znacznie ułatwia dostęp do wnętrza komputera. W modelu Siroco ARGB FLOW, dolna część skrzydła została dopełniona metalową wstawką, a Mistral ARGB FLOW posiada całkowicie szklany panel. Identyczne jest jednak wyposażenie oraz wymiary nowych skrzynek, wynoszące 408 x 220 x 488 mm, zatem mówimy o modelach z kategorii midi tower. MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW okazują się jednak bardzo pojemnymi modelami, które bez większego problemu zmieszczą topowe karty graficzne, wysokie wieżowe systemy chłodzenia procesorów i potężne zasilacze.

Modecom Siroco ARGB Flow Modecom Mistral ARGB Flow Wymiary 408 x 220 x 488 mm 408 x 220 x 488 mm Waga 6.4 kilograma 6.7 kilograma Front Siatka 100% Siatka 80% Materiały Blacha / Plastik / Szkło Blacha / Plastik / Szkło Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A / Audio 1x USB-C / 2x USB-A / Audio Obsługiwane płyty mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2,5" 4-5 4-5 Zatoki 3,5" 1-2 1-2 Zatoki 5,25" - - Długość GPU 345 mm 345 mm Długość PSU 210-350 mm 210-250 mm Wysokość coolera 180 mm 180 mm Fabryczne wentylatory 4x 140 mm ARGB 4x 140 mm ARGB Miejsc na wentylatory 8 8 Kontroler obrotów Tak Tak AiO Front / Góra / Tył 360 / 280 / 140 mm 360 / 280 / 140 mm Wyciszenie - - Cena 399 zł 399 zł

Największe różnice między MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW wynikają z zastosowania troszeczkę innych frontów. Pierwszy otrzymał siateczkowy panel otoczony jednolitą ramką i karbowanym ozdobnikiem. Drugi też posiada siateczkową maskownicę, aczkolwiek pozbawioną innych elementów po bokach, niemniej zastosowano tutaj jednolity spód. Fronty można oczywiście w łatwy sposób zdemontować, natomiast model Modecom Mistral ARGB FLOW posiada na górze specjalny przycisk ułatwiający otworzenie prawego (szklanego) boku. Ponieważ obudowy stawiają na wysoki przepływ powietrza, producent nie zastosował na przodzie dodatkowych siateczkowych filtrów przeciw kurzowi, ale drobne otwory samoistnie zatrzymują większą część kurzu.

Modecom Mistral ARGB Flow i Modecom Siroco ARGB Flow

Tył obudów MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW jest identyczny, posiada szereg otworów wentylacyjnych oraz pokaźną liczbę śledzi. Znajdziemy tutaj siedem poziomych zaślepek kart rozszerzeń, wyjmowanych i przykręcanych śrubkami, które zapewniają dodatkowy przewiew dzięki perforacji. Kolejne trzy pionowe zaślepki, przeznaczono dla karty graficznej opcjonalnie montowanej za pomocą risera, co jest częstą praktyką w pokazowych zestawach gamingowych. Pod względem pojemności, nowe konstrukcje od MODECOM zapewniają 180 mm wysokości dla systemów chłodzenia procesorów, 345 mm dla kart graficznych i maksymalnie 350 mm dla zasilacza. Pozwala to zainstalować wewnątrz praktycznie wszystkie high-endowe podzespoły, jakie są aktualnie dostępne w sprzedaży. Bez problemu zmieszczą się także chłodnice AiO w rozmiarze 360 / 280 / 140 mm (kolejno: front / góra / tył).

Modecom Mistral ARGB Flow i Modecom Siroco ARGB Flow

Wnętrze MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW również jest identyczne, czyli bardzo pojemne, rozsądnie zaprojektowane oraz posiadające wiele użytecznych rozwiązań. Duży otwór montażowy w tacce, pozwala łatwo zmienić chłodzenie procesora bez wyjmowania płyty głównej. Okablowanie można poprowadzić przez kilka kanałów, w większości zabezpieczonych gumowymi kołnierzami, występujących także na maskownicy tak zwanej piwnicy. Z prawej strony widać wyprofilowanie tacki montażowej, dzięki czemu część przewodów (np.: kable SATA) podepniemy bez zaginania końcówek. Samo wnętrze jest oczywiście koloru czarnego, malowane proszkowo, a czerwone wybarwienie to efekt wentylatorów ARGB.

Modecom Mistral ARGB Flow i Modecom Siroco ARGB Flow

Prawe skrzydło wykonano z hartowanego szkła, które w przypadku MODECOM Mistral ARGB FLOW odsłania piwnicę i miejsce montażowe zasilacza, natomiast w wydaniu MODECOM Siroco ARGB FLOW zakrywa cały dolny segment. Zaplecze obydwu obudów niczym się nie różni, zapewniając dużo przestrzeni na zasilacz i okablowanie. W wyjmowanym koszyku przewidziano miejsce dla jednego nośnika 2,5 calowego i jednego 3,5 cala albo dwóch 3,5 cala. Kolejne nośniki 2'5 cala można umieścić na awersie i rewersie tacki montażowej dla płyty głównej. Sumarycznie, obudowy pomieszczą 6 nośników. Jak widać na powyższym zdjęciu, zaplecze posiada przepusty do opasek zaciskowych, a także specjalne wgłębienia ułatwiające ułożenie grubszych przewodów. Nowe modele od MODECOM pomieszczą systemy AiO 360 / 280 / 140 mm kolejno na froncie / górze / tyle, zatem opcje konfiguracji są naprawdę szerokie.

Obudowy oferują dwa złącza USB-A 3.0 i pojedyncze USB-C 3.1, jak również klasyczne złącza Audio. Obok znajdują się przyciski Power, Reset i LED służący do zmiany trybów podświetlenia. Górę i spód zabezpieczono filtrami przeciw kurzowi, które dzięki magnetycznym paskom łatwo zdjąć i wyczyścić. Co ważne, Modecom Mistral ARGB Flow i Modecom Siroco ARGB Flow mają na podstawowym wyposażeniu cztery 140 mm wentylatory ARGB, podłączone do kontrolera pozwalającego sterować luminacją. Zapewniają także bardzo dobry przewiew, szczególnie istotny w przypadku rozbudowanych zestawów z mocnymi procesorami i kartami graficznymi. Efekty luminacji są zsynchronizowane, więc jednym kliknięciem można zmienić charakter naszego zestawu. Oprócz wentylatorów już zainstalowanych, obudowy pomieszczą jeszcze dwie 120/140 mm jednostki na górze i kolejne dwie 120 mm na pokrywie piwnicy.

Modecom Mistral ARGB Flow i Modecom Siroco ARGB Flow

Podsumowując - MODECOM Siroco ARGB FLOW i Mistral ARGB FLOW to dobrze wyposażone, solidnie wykonane, a także bardzo pojemne obudowy komputerowe. Wewnątrz zmieszczą się topowe komponenty, okablowanie można poprowadzić w łatwy oraz estetyczny sposób, natomiast dostęp do środka ułatwiają drzwiczki na zawiasach. Obudowy charakteryzują się również bardzo dobrym przewiewem, który zapewnia siateczkowy front i zestaw czterech 140 mm wentylatorów ARGB. Efektownym podświetleniem można sterować za pomocą dołączonego kontrolera, a podstawowy zestaw można jeszcze rozszerzyć o kolejne jednostki. Górę i spód zabezpieczają duże filtry przeciw kurzowi, natomiast siateczkowy front sam w sobie stanowi barierę dla niechcianych drobinek. Niezależnie, którą wersję wybierzecie, będzie to dobra decyzja. Obydwie obudowy zostały wycenione na 399 złotych.

Źródło: Modecom