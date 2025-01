Mio MiVue 802 i MiVue 803 - nowe siostrzane wideorejestratory oferujące nagrywanie wideo w rozdzielczości 1440p

Mio ma w swoim portfolio wiele ciekawych wideorejestratorów ze średniej półki cenowej. Ich główną zaletą i zarazem cechą charakterystyczną jest funkcja ostrzegania przed pomiarami prędkości. Dotychczasowe popularne modele z tego segmentu zdążyły się już jednak trochę zestarzeć, a zatem nadszedł czas na odświeżenie oferty. Producent zaprezentował właśnie kamery samochodowe MiVue 802 i MiVue 803. Czego możemy się po nich spodziewać?

Mio MiVue 802 kosztuje 399 zł, natomiast model Mio MiVue 803 z GPS został wyceniony 449 zł. Urządzenia lada moment powinny pojawić się w sklepach.

Mio MiVue 802 i Mio MiVue 803 to kamery wyposażone w niesprecyzowane obiektywy z przysłoną F1.8. Urządzenia zapewnią nagrania w rozdzielczości 1440p przy kącie widzenia 140°. Domyślnie nagrywane jest wideo w 30 klatkach na sekundę, jednak dla tych, którzy wymagają większej płynności, przeznaczono osobny tryb 1080p@60fps. Jak twierdzi producent, oba modele mają świetnie radzić sobie w nocy dzięki autorskiej technologii Mio Night Vision. Kamery cechują się także wbudowanym modułem Wi-Fi, który umożliwi błyskawiczne zgranie nagrań z kamer do smartfona. Na pokładzie nie zabrakło również inteligentnego trybu parkingowego, aczkolwiek wymaga on dokupienia Smartboksa (specjalny zestaw zasilania).

MiVue 802 i MiVue 803 to w zasadzie te same wideorejestratory, aczkolwiek model 803 wyróżnia się dodatkowo wbudowanym GPS-em, który umożliwia wyświetlanie odległości i czasu w sekundach do fotoradaru, limitu prędkości oraz średniej prędkości na danym odcinku. Teraz czas na ceny. Mio MiVue 802 kosztuje 399 zł, natomiast model Mio MiVue 803 z GPS został wyceniony 449 zł. Jak więc widać, mowa tu o prostych kamerkach dla niezbyt wymagających kierowców. Urządzenia lada moment powinny pojawić się w polskich sklepach.

Źródło: Mio