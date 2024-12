Mio MiVue J30 - budżetowy wideorejestrator, który zaoferuje nam nagrywanie w 1440p. Konstrukcja pozwoli na jego dobre ukrycie

Firmę Mio (dokładniej Mio Technology) zapewne kojarzy większość kierowców, którzy stanęli kiedyś przed zakupem rejestratora jazdy lub nawigacji samochodowej (pod tym względem marka jest trzecia na świecie). Producent oferuje w większości przystępne cenowo urządzenia, jednak znajdziemy również modele z wyższej półki. Natomiast omawiany wideorejestrator MiVue J30 należy do bardziej budżetowych rozwiązań, więc trafi on do mniej wymagających osób.

Mio MiVue J30 to kolejny przystępny cenowo model wideorejestratora od tajwańskiego producenta. Sprzęt nie wyróżnia się nadto z tłumu, jednak ma przemyślaną konstrukcję, a przy tym potrafi nagrywać wideo w QHD.

Dzięki swoim małym rozmiarom i podłużnemu kształtowi kamerę możemy umieścić tuż za lusterkiem wstecznym w taki sposób, aby nie przeszkadzała nam w trakcie jazdy. Konstrukcja wyposażona jest w mikrofon oraz głośnik, czytnik na karty pamięci microSD (do 128 GB), a także przestarzały port mini USB - posunięcie dość dziwne i bardzo niepraktyczne. Wideorejestrator pozwala na nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 2560 x 1440 przy 30 kl/s. Kąt widzenia podany przez producenta należy do dość szerokich i wynosi 140 stopni. Niestety materiał wideo zapisywany jest przy użyciu mniej wydajnego formatu kompresji H.264.

Mio MiVue J30 Rozdzielczość nagrywania 1440p (QHD) / do 30 FPS

1080p (Full HD) / do 30 FPS Rozdzielczość zdjęć 4 MP (Sensor 4M) Kąt widzenia kamery 140 stopni Format wideo MP4 (H.264) Złącza Mini USB, czytnik kart pamięci microSD Maksymalna pojemność karty pamięci 128 GB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi Dodatkowe informacje Nagrywanie dźwięku, wbudowany głośnik, Super-cap Wymiary i waga 40,2 x 94,5 x 30,5 mm / 66 g Cena 299 zł

Urządzenie posiada specjalny superkondensator (Super-cap), który ma za zadanie chronić całość przed gwałtownymi zmianami temperatur. Dzięki modułowi Wi-Fi oraz połączeniu z aplikacją MiVue Pro App otrzymamy dostęp do poglądu na żywo, a także zapisanych nagrań. Do minusów można zaliczyć brak modułu GPS, więc informacje takie jak prędkość poruszania się samochodu będą dla nas niedostępne. Warto wspomnieć, że Mio MiVue J30 obsługuje aktualizacje OTA (Over The Air), więc o aktualne oprogramowanie nie musimy się martwić. Kamerę samochodową wyceniono na 299 zł i już możemy dokonać zakupu w polskich sklepach z elektroniką.

Źródło: Mio