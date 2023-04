Mio MiVue 848 - recenzja kamery samochodowej z Wi-Fi i funkcją HDR. Sprawdzamy, jak wypada na tle tańszego modelu C580

Wybór pierwszego wideorejestratora nigdy nie jest łatwy. Z jednej strony do zwykłego nagrywania sytuacji na drodze wystarczy nawet tania kamerka za 200 czy 300 zł, jednak z drugiej każda nieznaczna dopłata może oznaczać lepszą jakość obrazu czy dodatkowe opcje, które mogą okazać się niezwykle przydatne. Jak więc wybrać ten właściwy model, który zaoferuje niezbędne minimum i nie przyprawi o dodatkowe siwe włosy na głowie? Mamy nadzieję, że w rozwiązywaniu takich dylematów choć trochę pomocna okaże się recenzja kamery MiVue 848 od popularnego w Polsce producenta Mio. Model ten stanowi jedną z nowszych i ciekawszych propozycji w średniej półce cenowej.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Niedawno na naszych łamach recenzowaliśmy kamerkę Mio MiVue C580, która okazała się być niezwykle urzekającym i przemyślanym rejestratorem. Nie tylko zaoferowała dobrą jakość nagrań, ale także zaoferowała przyjazny interfejs, niewielki matowy wyświetlacz, świetny GPS, a także funkcję wykrywania fotoradarów. Choć faktem jest, że przy wyłączeniu HDR-u produkt traci nieco na swojej opłacalności (niemal to samo oferuje wtedy nieco starszy i tańszy model C570), to jednak rejestrator otrzymał od nas zasłużony znak jakości. Nie ukrywam więc, że po ciepłych wspomnieniach z C580 z wielką przyjemnością odebrałem paczkę z modelem MiVue 848. Choć wyższy numerek w oznaczeniu sugeruje znacznie większe możliwości, to jednak okazuje się, że znaczna część specyfikacji pozostała bez wyraźnych zmian.

Mio MiVue 848 oferuje masę przydatnych funkcji z HDR-em, ostrzeganiem przed fotoradarami i Wi-Fi na czele, jednak należy pamiętać, że na pokładzie kamery znalazł się sensor Sony STARVIS CMOS znany ze znacznie tańszych wideorejestratorów. Czy omawiane urządzenie jest więc warte niemal 800 zł? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Mio MiVue 848 odróżnia się od C580 przede wszystkim całkiem odmienną konstrukcją z wygodniejszym mocowaniem QuickClick i innym zakresem regulacji obiektywu. Całość mieści względnie duży, 2,7-calowy wyświetlacz obsługiwany fizycznymi przyciskami, moduł GPS, Wi-Fi, slot na kartę microSD (do 256 GB), złącze mini USB, a także dobrze już znany sensor optyczny Sony STARVIS CMOS z przysłoną F1.8. Kamera oferuje nagrywanie w maksymalnej rozdzielczości Full HD w trybie 30 FPS z HDR lub w 60 FPS bez HDR. Ważną zaletą produktu jest funkcja ostrzegania przed fotoradarami oraz obsługa tylnych kamer A30/A50. Co więcej, nie zabrakło również dodatkowych funkcji asystenta kierowcy, a także trybu parkingowego (bez SmartBoksa można liczyć jedynie na podstawowy tryb pasywny). Co ciekawe, producent chwali się, że w środku zamiast typowej baterii znalazł się superkondensator, dzięki któremu kamera będzie znacznie bardziej odporna na zmiany temperatury.

Mio MiVue 848 Mio MiVue C580 Wielkość ekranu 2,7" 2,0" Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS / 1280 x 720 w 30 FPS 1920 x 1080 w 30 FPS / 1920 x 1080 w 30 FPS z HDR / 1920 x 1080 w 60 FPS Sensor optyczny Sony STARVIS CMOS Sony STARVIS CMOS Przysłona F1.8 F1.8 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.264) Kąt widzenia optyki 150° 140° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Nie Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Pojemność baterii nieznana (superkondensator) 240 mAh Wymiary (mm) 62,3 x 87,5 x 41,5 54,6 x 61 x 33,7 Waga (g) 117 69 Ostrzeżenie przed fotoradarami Tak Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Tak Tak Tryb parkingowy Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania mini USB mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa kamerek tylnych MiVue A30/A50 Cena 779 zł 559 zł

Omawiany wideorejestrator został wyceniony na 779 zł, a więc nie jest to do końca tani produkt. Z jednej strony mamy na pokładzie sprawdzony sensor, masę przydatnych funkcji z HDR-rem i ostrzeganiem przed fotoradarami na czele, jednak z drugiej... no właśnie, Sony STARVIS CMOS trafił przecież na pokład znacznie tańszych kamerek samochodowych. Już po spojrzeniu na suchą specyfikację można wywnioskować, że Mio MiVue 848 nie zaoferuje najlepszej jakości obrazu w swojej półce cenowej, jednak po to powstała niniejsza recenzja, by to dobitnie zweryfikować i omówić produkt także pod innymi względami. A nuż okaże się, że samo użytkowanie urządzenia zdradzi nam coś, o czym nie ma mowy w specyfikacji od producenta? Przekonajmy się!