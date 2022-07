Minisforum NUC X15 Mini PC - gotowy zestaw komputerowy bazujący na projekcie... notebooka Intel X15 Laptop Kit

Gotowe zestawy komputerowe o niewielkich rozmiarach (tzw. NUC) zazwyczaj przypominają swoim kształtem sześciany lub inne prostopadłościany, ale nie wykorzystujące żadnych popularnych kadłubków. Obecnie jedną z najpopularniejszych firm produkujących niewielkie zestawy PC jest Intel. Na rynku dość dobrze jest również znana firma Minisforum. To właśnie ta ostatnia poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowych modeli NUC X15 oraz X17 Mini PC.

Minisforum NUC X15 Mini PC to nowy zestaw komputerowy, wykorzystujący mobilne procesory Intel Tiger Lake-H. Co ciekawe projekt bazuje na referencyjnym modelu... notebooka Intel X15 Laptop Kit.

Minisforum NUC X15 Mini PC oraz NUC X17 Mini PC bazują na referencyjnym projekcie laptopa Intel X15 Laptop Kit (na obudowie widzimy nawet charakterystyczną dla Intela czaszkę). Z tego względu zestawy komputerowe na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie jak typowe notebooki (nie licząc tego, że pracują w pionie a nie w poziomie), ale zostały w odpowiedni sposób zmodyfikowane - głównie pod względem usunięcia całej części z ekranem. Z tego względu konstrukcja jest także smuklejsza, a stojąc w pionie nie zajmuje przesadnie dużo miejsca.

Minisforum NUC X15 Mini PC Minisforum NUC X17 Mini PC Procesor Intel Core i5-11400H (6C/12T) Intel Core i7-11800H (8C/16T) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, 6 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4 3200 MHz Do 64 GB DDR4 3200 MHz Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe 2x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Złącza 1x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Czytnik kart pamięci SD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Czytnik kart pamięci SD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bluetooth 5.x WiFi 6E + Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bluetooth 5.x Waga ? ? Wymiary 80 x 260 x 394 mm 80 x 260 x 394 mm System Windows 11 Windows 11

Do oferty zostaną wprowadzone dwie wersje komputera. Minisforum NUC X15 Mini PC zaoferuje 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-11400H (Tiger Lake-H) oraz mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci. Drugi wariant - Minisforum NUC X17 Mini PC - wykorzystuje 8-rdzeniowy układ Intel Core i7-11800H oraz mocniejszy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU z 8 GB VRAM GDDR6. W obu przypadkach możemy zamontować do 64 GB pamięci DDR4 3200 MHz oraz do dwóch nośników SSD PCIe. Urządzenia będą docelowo pracować pod systemem Windows 11. Cena oraz data premiery sklepowej na razie nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: WCCFTech