Media społecznościowe zarabiają miliardy dolarów na reklamach dla nieletnich osób. Badacze wskazują na potrzebę zmian

Media społecznościowe okazują się dość poważnym problemem dla nastolatków. Sporo badań wykazuje, że negatywnie wpływają one na zdrowie psychiczne młodych osób, które na dodatek są dosłownie bombardowane różnego rodzaju reklamami. O ile dorosły człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak działają reklamy, tak młode umysły są dużo bardziej podatne na przekaz z tej formy. Badacze z Uniwersytetu Harvarda apelują, że potrzebne są radykalne zmiany.

Najnowsze badania ukazują możliwe zarobki platform społecznościowych, które czerpią zyski z reklam wyświetlanych nieletnim. Problemem jest fakt, w jaki sposób młode umysły reagują na to, co widzą, wszak małoletnie osoby nie są w stanie się tak opierać reklamom.

Reklamy są nastawione tylko i wyłącznie na zysk, więc często wykorzystują słabe elementy konkretnych grup wiekowych. Jeśli chodzi o młode osoby, to są one najbardziej podatne na takie praktyki. Media społecznościowe stworzone są też w taki sposób, że nastolatki bardzo często korzystają z nich w nadmierny sposób. Badacze zgodnie twierdzą, że rząd powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. W najnowszym badaniu wzięto pod uwagę osoby poniżej 18 roku życia z USA, z kolei analizowanymi platformami były Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube oraz Instagram. Jako że firmy nie podają, jakie kwoty uzyskują z reklam dla małoletnich, to badacze postanowili wykorzystać dostępne dane z 2022 roku (spis ludności USA, ankiety różnych firm oraz aplikację do kontroli rodzicielskiej) i stworzyć symulację.

Według omawianych badań udało się wywnioskować, że w przypadku osób w wieku 12 lat i młodszych największe przychody z reklam uzyskał YouTube (959,1 mln dolarów), w następnej kolejności znalazł się Instagram (801,1 mln dolarów) i Facebook (137,2 mln dolarów). W przypadku nastolatków w wieku 13 - 17 lat sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Tutaj na pierwszym miejscu jest Instagram (4 mld dolarów), na drugim TikTok (2 mld dolarów), a na końcu YouTube (1,2 mld dolarów). Jeśli zaś mowa o procentowym udziale całkowitych przychodów, które pochodziły z reklam w 2022 roku, to w wypadku Snapchata było to 41%, TikToka 35%, YouTube'a 27%, a Instagrama 16%. Nie tak dawno Federalna Komisja Handlu zaproponowała, aby prawo dotyczące nastoletnich osób zostało zmienione - dla dzieci w wieku 13 lat i mniej nie mogłyby być wyświetlane reklamy, ani wyskakujące powiadomienia (push). To właśnie one są najbardziej podatne na ich wpływ, a firmy starają się to wykorzystać.

Źródło: Associated Press