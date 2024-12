MAX debiutuje w Polsce - błędy, spore braki w ofercie oraz lekceważące podejście do 4K kładą się cieniem na premierze VOD

Dzisiaj w końcu w Polsce debiutuje usługa VOD MAX od firmy Warner Bros. Discovery. Zastępuje ona dotychczasową platformę HBO Max, dostępną przez nieco ponad dwa lata w naszym kraju. Już w poprzednich tygodniach nie do końca byliśmy zadowoleni ze sposobu komunikacji, który związany był bezpośrednio ze zbliżającą się premierą. Brakowało jasnych konkretów dotyczących chociażby tego, co dokładnie znajdzie się w nowym MAX. Brakowało ponadto klarownych i przejrzystych informacji odnośnie ceny dla osób, które korzystały (i nadal korzystają) z 33% zniżki. Dzisiaj w Polsce debiutuje MAX i tak jak mogliśmy się spodziewać, premiera jest bardziej niż rozczarowująca.

Dzisiaj platforma MAX oficjalnie wchodzi do Polski i zastępuje dotychczasowe HBO Max. W porównaniu do chociażby amerykańskiej wersji, użytkownicy w Polsce muszą się liczyć z wielokrotnie uboższą ofertą czy lekceważącym podejściem Warner Bros. Discovery do kwestii treści w 4K.

MAX w Polsce dostępny jest w czterech głównych pakietach: Podstawowy (z reklamami, Full HD) za 19,99 złotych, Standardowy (bez reklam, Full HD) za 29,99 złotych, Premium (bez reklam, dostęp do wybranych treści w 4K) za 49,99 złotych oraz Premium + TV i Sport (zawartość Premium plus dostęp do TVN24, Eurosport i Discovery) w cenie 69,99 złotych miesięcznie. Dla posiadaczy dotychczasowej zniżki, MAX oferuje jeszcze jeden wariant o nazwie "Pakiet przed MAX" w starej cenie 19,99 złotych i z dostępem m.in. do jakości 4K dla wybranych pozycji. O ile transfer dotychczasowych użytkowników z HBO Max do MAX przebiega bezproblemowo, tak problematyczne są inne kwestie nowego serwisu.

Oj tam oj tam.

Dla wielkich korpo liczy się US market, a my mamy mieć namiastkę. #falstartMAX pic.twitter.com/At39VfgAa0 — Paweł Okopień Light&TV (@paweloko) June 11, 2024

W US ponad 1000 tytułów w 4K. U nas myślę, że jak dobijemy to 50 będzie dobrze. — Paweł Okopień Light&TV (@paweloko) June 11, 2024

Osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką VOD w Polsce miały już okazję sprawdzić i porównać ofertę HBO Max oraz MAX. Z relacji chociażby Radosława Kocha czy Pawła Okopienia wynika, iż MAX praktycznie niczym nie różni w kontekście oferty od HBO Max (nie licząc dostępu do wybranych kanałów czy wydarzeń sportowych i tak naprawdę tylko ta zmiana powoduje, że ma się wrażenie bogatszej treści niż wcześniej). To co zostało usunięte wcześniej z HBO Max, nadal nie jest dostępne dla MAX. Mimo startu nowej platformy, oferta animowanych seriali i filmów DC jest absurdalnie uboga, podobnie zresztą wygląda to w kwestii klasycznych seriali animowanych z dawnego Cartoon Network. Radosław Koch dodatkowo wskazuje na błędy w platformie, a które są związane np. ze ścieżkami audio (dubbing zastępowany przez lektora, ale bez możliwości wyboru oryginalnej wersji językowej). Warner Bros. Discovery lekceważąco podszedł także do tematu jakości 4K. Pomimo znacznie wyższej ceny pakietu Premium (49,99 złotych miesięcznie), nie dostaliśmy w jakości Ultra HD niczego, czego wcześniej nie było w HBO Max. Paweł Okopień wskazuje, że w amerykańskiej wersji serwisu znajdziemy ponad 1000 pozycji w jakości 4K, w tym hitowy serial Sukcesja. Tymczasem w Polsce liczba treści w UHD z HDR Dolby Vision i Dolby Atmos oscyluje w okolicach... 50 pozycji. W połączeniu z bardzo mętną komunikacją przez kilka ostatnich tygodni przed premierą, całość sprawia wrażenie co najmniej niedbałego podejścia do startu MAX w Polsce. Możemy mieć nadzieję, że oferta będzie szybko aktualizowana i przede wszystkim, że treści, które za granicą są w 4K a u nas tylko w HD, będą również szybko i płynnie przesunięte do lepszej jakości. W przeciwnym wypadku wybór pakietu Premium nie będzie miał większego sensu.

Dobrze. A jak jest z filmami Warnera?

Tak jak ostrzegałem - BIEDA TOTALNA.

Oferta praktycznie składa się tylko z tego, co było dostępne na HBO Max, czyli nie ma np. "Batmana" Reevesa, a także oferta 4K chyba prawie się nie powiększyła.

7/x pic.twitter.com/p7arqiTgrg — Radosław Koch (@radziokoch) June 11, 2024

Źródło: MAX, X @Paweł Okopień & Radosław Koch