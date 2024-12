Max - znamy oficjalne ceny wszystkich pakietów następcy HBO Max. Dobre wieści dla obecnych subskrybentów platformy VOD

Już wkrótce platforma HBO Max zmieni swoje oblicze. Serwis streamingowy będzie oferowany pod nazwą Max i dostosuje się do nowych zasad, jakie wprowadza coraz więcej platform VOD. Zamiast jednego planu, który dałby nam dostęp do całej oferty, spotkamy się bowiem z kilkoma wariantami. Najtańszy pakiet pozwoli na oglądanie materiałów w niższej jakości i w dodatku z reklamami. Dopiero kolejne będą ich pozbawione i udostępnią nam jakość 4K oraz Dolby Atmos.

Poznaliśmy oficjalne ceny wszystkich pakietów, jakie już niebawem zaczną obowiązywać na platformie Max. Serwis streamingowy idzie z duchem czasu, więc zaoferuje nam możliwość zakupu planu, w którym obecne są reklamy.

Aktualnie platforma HBO Max kosztuje 29,99 zł miesięcznie lub 234,99 zł w abonamencie rocznym. W tych kwotach możemy otrzymać pełny dostęp do tego serwisu streamingowego, gdzie nie trzeba się liczyć z ograniczeniami (możliwość oglądania materiałów w 4K z HDR). 11 czerwca 2024 roku sytuacja ulegnie zmianie, albowiem rozwiązanie przekształci się w platformę Max, która będzie oferować trzy główne pakiety i jeden dodatkowy. Pakiet Podstawowy będzie nas kosztował 19,99 zł, jednak w tej kwocie musimy się liczyć z reklamami, a filmy i seriale obejrzymy jedynie w rozdzielczości Full HD i to nie więcej niż na dwóch urządzeniach naraz. Pakiet Standardowy to koszt obecnej subskrypcji HBO Max, natomiast także tym razem materiały obejrzymy wyłącznie w jakości Full HD, choć będą one pozbawione reklam. Otrzymamy również dostęp do kilku kanałów.

Ceny Oferta Pakiet Podstawowy 19,99 zł za miesiąc / 199 zł za rok Oglądanie materiałów maksymalnie na dwóch urządzeniach w jakości Full HD + dostęp do kanału TVN HD. Obecność reklam. Pakiet Standardowy 29,99 zł za miesiąc / 299 zł za rok Oglądanie materiałów maksymalnie na dwóch urządzeniach w jakości Full HD + dostęp do kanałów HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN HD. Możliwość pobrania do 30 produkcji do oglądania bez internetu. Brak reklam. Pakiet Premium 49,99 zł za miesiąc / 499 zł za rok Oglądanie materiałów maksymalnie na czterech urządzeniach w jakości do 4K z Dolby Atmos + dostęp do kanałów HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN HD. Możliwość pobrania do 100 produkcji (w tym 30 filmów) do oglądania bez internetu. Brak reklam. Pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" 20 zł miesięcznie Dodatek do każdego pakietu. Dostęp do 25 kanałów na żywo (TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science i DTX) i relacji sportowych. Możliwość oglądania kanałów oraz relacji na dwóch sprzętach naraz.

Dopiero pakiet Premium zapewni nam dostęp do całej oferty, gdzie jakość nie będzie sztucznie ograniczona. Za tę przyjemność przyjdzie nam jednak płacić niemal 50 zł miesięcznie. Natomiast oprócz filmów i seriali abonament pozwoli nam pobrać więcej produkcji do oglądania offline, a przy tym nadal będziemy mieli dostęp do kilku kanałów telewizyjnych. Do każdego pakietu będziemy mogli dokupić dodatkowy wariant o nazwie Kanały TV i Sport, który doda do niego tytułowe elementy. Konkretnie będzie to 25 kanałów na żywo oraz relacje sportowe. Co ważne, osoby, które opłacają już abonament HBO Max, będą mogły korzystać z Max w tej samej cenie.

Źródło: Warner Bros. Discovery