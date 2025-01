HBO MAX już w czerwcu zostanie przekształcone na MAX - pierwsze szczegóły nowej platformy VOD w Polsce

Koncern Warner Bros. Discovery jeszcze w zeszłym roku zaczął wprowadzać nową usługę VOD - MAX w miejsce dotychczasowego HBO MAX. Nowa platforma łączy w sobie treści od Warner Bros. z dokumentalnymi produkcjami Discovery. W zeszłym roku usługę wprowadzono m.in. w Stanach Zjednoczonych z obietnicą poszerzenia dostępności na kolejne kraje w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy. Dzisiaj oficjalnie potwierdzono, iż platforma MAX zadebiutuje w Polsce w czerwcu tego roku z łącznie czterema pakietami.

Platforma VOD MAX zadebiutuje w Polsce już w czerwcu tego roku. Docelowo zastąpi ona dotychczasową aplikację HBO MAX. Na użytkowników z naszego kraju będzie czekać kilka pakietów, w tym Podstawowy, Standard oraz Premium. W tym samym miesiącu zadebiutuje także drugi sezon wyczekiwanego serialu House of the Dragon.

Platforma MAX w Polsce będzie dostępna w trzech, głównych wariantach: Pakiet podstawowy, Pakiet Standard oraz Pakiet Premium. Niestety na chwilę obecną nie zdradzono jeszcze szczegółów dotyczących cen, jednak wiemy już mniej więcej czego oczekiwać po każdym z pakietów. Pakiet podstawowy umożliwi oglądanie treści w rozdzielczości Full HD na dwóch urządzeniach jednocześnie. W pakiecie tym będą również puszczane reklamy w limitowanej ilości. Pakiet podstawowy nie umożliwi pobierania treści i oglądania ich w trybie offline.

Dalej mamy pakiet Standard, który także zaoferuje rozdzielczość Full HD i oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie. Tutaj jednak zabraknie już reklam, a pobieranie będzie ograniczone do 30 tytułów miesięcznie, by potem je oglądać offline. Najwyższy pakiet Premium umożliwi oglądanie w Full HD oraz 4K (Ultra HD dostępne będzie dla wybranych treści serialowych i filmowych). Nie zabraknie tutaj wsparcia dla HDR (HDR10 / Dolby Vision) oraz Dolby Atmos, bazującego rzecz jasna na Dolby Digital Plus 7.1. Oglądanie będzie możliwe na czterech urządzeniach jednocześnie. Użytkownicy będą również mogli pobrać 100 pozycji każdego miesiąca, by oglądać je potem w trybie offline.

Wraz z wymienionymi wyżej trzema głównymi pakietami, MAX zaoferuje dostęp do dodatkowego, czwartego pakietu (osobno płatnego) o nazwie Kanały TV i Sport. Tutaj otrzymamy dostęp do kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych tj. TVN24 i CNN, jak również kanałów rozrywkowych, tj. TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo już teraz szefostwo Warner Bros. Discovery w Polsce potwierdziło, że za pośrednictwem platformy MAX możliwe będzie obejrzenie wszystkich transmisji z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, bez względu na wybrany pakiet (Kanały TV i Sport nie będzie zatem wymagany, aby obejrzeć pełną relacje z Igrzysk). Dodatkowo ogłoszono, iż 17 czerwca na MAX odbędzie się premiera długo wyczekiwanego, 2 sezonu serialu House of the Dragon (zwiastuny poniżej). Informacja prasowa wskazuje, ze gdy serial się pojawi, platforma MAX będzie już działać w naszym kraju (co wskazuje na premierę w okresie od 1 do 16 czerwca). Dokładne dane dotyczące treści oraz tego, które pozycje będą oferowane w jakości 4K, jak również dokładne informacje o cenach, będą opublikowane bliżej premiery MAX w Polsce.

Źródło: Warner Bros. Discovery