SkyShowtime od kwietnia otrzyma nowy pakiet z reklamami, także w Polsce i w niższej cenie

SkyShowtime jest jedną z najmłodszych usług VOD w Polsce. Premiera platformy nastąpiła w lutym 2023 roku i oferuje treści pochodzące m.in. od wytwórni Paramount Pictures oraz Universal Pictures. Obecnie dostępny jest tylko jeden pakiet w domyślnej cenie 24,99 złotych (lub 12,49 zł dla osób, które skorzystały z oferty promocyjnej w momencie premiery VOD u nas). Teraz poznaliśmy szczegóły rozszerzenia usługi o wariant Standard, który będzie oferowany z reklamami.

SkyShowtime od 24 kwietnia 2024 roku będzie oferowany w dwóch planach subskrypcji: Standard z reklamami w cenie 19,99 złotych miesięcznie oraz Standard Plus, czyli dotychczasowy pakiet za 24,99 złotych.

W przesłanej informacji prasowej możemy przeczytać, iż od 23 kwietnia 2024 roku, SkyShowtime będzie oferowany w dwóch planach: Standard oraz Standard Plus. Ten pierwszy został wyceniony na 19,99 złotych miesięcznie i zaoferuje m.in. reklamy. Sama oferta nie ulegnie zmianie, toteż wszystkie filmy, seriale czy produkcje dokumentalne będą dostępne w takiej samej formie (m.in. w rozdzielczości do Full HD), tyle że będą przeplatane reklamami. Plan Standard z reklamami będzie wprowadzony jednocześnie do wszystkich krajów, w których SkyShowtime jest obecnie dostępny. Jest to zarazem pierwsza platforma VOD, która w tym samym czasie na szerszą skalę wprowadzi pakiet z reklamami.

Dotychczasowy plan zmieni nazwę na Standard Plus i nie zmieni się w żaden sposób względem tego, co obecnie jest oferowane. Otrzymamy zatem dostęp do wszystkich pozycji VOD, tyle że będzie on pozbawiony reklam. Co ciekawe, pomimo zmiany nazwy i wprowadzenia modelu z reklamami, Standard Plus nadal będzie oferowany w cenie 24,99 złotych miesięcznie. Niestety informacja prasowa nie mówi, by w najbliższym czasie pojawił się ewentualny plan Premium, wprowadzający m.in. rozdzielczość 4K z HDR (Dolby Vision). Choć przy okazji premiery sugerowano, że 4K zostanie dodane do SkyShowtime, od tamtej pory w temacie zapanowała kompletna cisza. Mimo wszystko wystosowaliśmy zapytanie do firmy i jeśli pojawi się konkretniejsza deklaracja, to zaktualizujemy materiał.

