Logitech Reach - ta niekonwencjonalna kamera internetowa może wynieść cyfrową komunikację na nowy poziom

Wszyscy z pewnością pamiętamy jeszcze czasy lockdownów, w trakcie których wielu z nas zmuszonych było do pracy zdalnej. Był to czas przyspiesonej komputeryzacji społeczeństwa, które to musiało uporać się także z całym mnóstwem problemów związanych z wideokonferencjami, a więc z mikrofonami, słuchawkami i kamerkami. Pandemia (oby) już za nami, ale czas ten nauczył producentów wspomnianego sprzętu, co jeszcze można w tym zakresie poprawić. I tak powstał pomysł na kamerkę Logitech Reach.

Logitech Reach to niekonwencjonalna kamerka na wysięgniku, której kadr możemy regulować w trzech osiach. Producent ma niebawem wystartować z akcją crowdfundingową na Indiegogo Enterprise.

Logitech Reach to w wielkim skrócie kamerka na wysięgniku, której kadr można regulować w trzech osiach: góra-dół (jako zoom), 360 stopni w poziomie (a więc dookoła statywu), regulować można też samą głowicę, dzięki czemu w kadrze zawsze znajdzie się dokładnie to, co chcemy pokazać. Logitech Reach nie jest wszak urządzeniem celowanym w klasyczne wideokonferencje (choć można i tak), bowiem ze względu na jego budowę posłuży raczej prezentowaniu treści / przedmiotów np. w trakcie zdalnych lekcji czy przy wszelkiego rodzaju recenzjach wideo. Sprzęt można będzie ponadto zamontować na podstawce, ale także użyć stołowego klipsa.

To tyle, jeśłi chodzi o montaż i zakres pracy, a teraz porcja szczegółów technicznych. Logitech Reach ma zaoferować pracę przy maksymalnej rozdzielczości 1080p / 60 fps, wyposażony będzie także w "inteligentny" autofocus, a współpracować ma na zasadzie plug & play z systemami Windows, Chrome OS oraz macOS. Producent nie wyznaczył jeszcze daty, kiedy akcja crowdfundingowa na Indiegogo miałaby wystartować, wiadomo natomiast, że jeśli zbiórka się uda i sprzęt trafi do sprzedaży, to zostanie wyceniony na 300-400 dolarów.

