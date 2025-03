Light Phone III - smartfon dla minimalistów, który oferuje ekran AMOLED, metalową ramkę i chip Snapdragon 4 Gen 2

Smartfony z roku na rok oferują nam coraz większą funkcjonalność, a przy tym żyjemy w takich czasach, że korzystając z tych urządzeń, łatwo można stracić rachubę czasu i dać się pochłonąć oglądaniu materiałów wideo, czy też innej rozrywce. Przejęcie kontroli jest oczywiście możliwe, ale potrzebne jest powzięcie odpowiednich, a zarazem stanowczych kroków. Są sprzęty, które chcą nam w tym pomóc, a jednym z nich jest tytułowy Light Phone III. Zobaczmy, co może nam zaoferować.

Kolejna odsłona minimalistycznego smartfona od firmy Light, który ma nam pomóc oderwać się od cyfrowego świata, jest już dostępna do kupienia. Light Phone III nie zapewni nam zbyt dobrej specyfikacji, wszak zamysł jest tu inny.

Wracając na chwilę do samej przedsprzedaży - ta jest dostępna od dłuższego czasu, natomiast już wkrótce planowana jest wysyłka smartfona (po złożeniu zamówienia paczka powinna dojść do nas w czerwcu 2025 roku), który kosztuje aktualnie nieco mniej (zmieni się to po zakończeniu przedsprzedaży). Light Phone III to smartfon o dość ciekawej konstrukcji z aluminiową ramką i plastikową osłoną (Sony SORPLAS) na akumulator (swoją drogą można go łatwo wymienić), która mi osobiście przywodzi na myśl "odtwarzacze MP4" z dawnych lat. Na froncie można zauważyć niespełna 4-calowy ekran AMOLED, który pokryty jest matowym szkłem. Pod nim ulokowano panel z mikrofonem oraz głośnikiem. Z boku znajdziemy sporo przycisków, z których pierwszy na dole umożliwi nam lepsze przechwytywanie zdjęć (najpierw łapanie ostrości/ekspozycji, a później zapis grafiki - wciśnięcie przycisku do połowy, a następnie do końca), dwa pomniejsze służą do zmiany poziomu głośności, z kolei ten wydłużony pozwala na przejście do menu głównego. Z lewej strony zdecydowano się na umieszczenie pokrętła, poprzez które można kontrolować jasność ekranu lub włączyć lampę błyskową.

Light Phone III Procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm)

2 x 2,2 GHz Cortex-A78

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Adreno 613 Pamięć RAM 6 GB Pamięć wbudowana 128 GB Łączność Bluetooth 5.0, NFC, 5G, GPS SIM Nano SIM + eSIM Wyświetlacz 3,92" 1240 x 1080 px, AMOLED (matowe szkło) Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C Aparat przedni 8 MP Aparat główny 50 MP (28 mm - ekwiwalent ogniskowej) Norma odporności IP54 Głośniki 2 Mikrofony 2 (redukcja szumów) Akumulator 1800 mAh Wymiary i waga 106 x 71,5 x 12 mm / 124 g Materiały Aluminium, szkło, plastik z recyklingu (SORPLAS) System operacyjny LightOS Dodatkowe informacje Czytnik linii papilarnych Cena 599 dolarów ( 799 dolarów )

Sama specyfikacja nie jest co prawda najlepsza, nawet biorąc pod uwagę promocyjną cenę za tego smartfona, natomiast i tak powinna nam zapewnić płynne działanie systemu, który nie oferuje wsparcia dla zbyt wielu aplikacji. Z urządzenia można dzwonić, pisać wiadomości tekstowe, słuchać muzyki i podcastów, czy też uruchomić mapy lub hotspot. Funkcjonalność dopełnia kilka narzędzi, takich jak: kalendarz, notatki (w tym głosowe), stoper, kalkulator, czy też alarmy (+Directory - tu nie znalazłem informacji, za co odpowiada ta aplikacja). Twórcy zamierzają dodawać kolejne aplikacje w przyszłych aktualizacjach. Żadne narzędzie nie ma być preinstalowane, a opcjonalne. Urządzenie ma również szanować naszą prywatność. Warto zaznaczyć, że część innych funkcji zapewne nie będzie od razu dostępna (np. potencjalna sposobność korzystania z cyfrowego portfela do płatności przez NFC). Light Phone III dostępny jest do kupienia pod tym adresem (weźmy też pod uwagę ewentualne dodatkowe koszty), a wszystkich informacji o nim dowiemy się TUTAJ.

Źródło: Notebookcheck, Light