Lies of P - twórcy udanego soulslike'a po cichu pozbyli się Denuvo. Dodatkowo grę kupimy w rekordowo niskiej cenie

W świecie gier wideo dość złą sławą cieszy się obecnie zabezpieczenie antypirackie o nazwie Denuvo. Według większości graczy rozwiązanie to sprawia wiele problemów, a przede wszystkim ma negatywny wpływ na wydajność produkcji. Twórcy świetnej gry z gatunku soulslike o tytule Lies o P podjęli kontrowersyjną decyzję przed samym debiutem i dodali do niej ten system DRM. Produkcja mimo to osiągnęła spory sukces, a teraz postanowiono wycofać omawiane rozwiązanie.

Lies of P zostało pozbawione systemu DRM o nazwie Denuvo. Twórcy gry, a dokładniej Round8 Studio, po niemal pół roku postanowili, że ukradkiem się go pozbędą. Na dodatek trwa obecnie promocja, w której ten dobrze oceniany tytuł kupimy w najniższej cenie od premiery.

Zazwyczaj dodanie do jakiejkolwiek gry zabezpieczenia antypirackiego Denuvo wiąże się ze sporą krytyką ze strony graczy. Nie inaczej było także w przypadku tytułowego Lies of P. Twórcy postanowili zaimplementować to rozwiązanie bez żadnego informowania o swoich zamiarach, tak więc produkcja praktycznie od początku była nim obarczona. Analogiczna sytuacja miała miejsce kilka dni temu (15 lutego 2024 roku), ponieważ zauważono, że z gry nagle zniknął ten system DRM - również tym razem Round8 Studio nie miało zamiaru nagłaśniać swojej decyzji. Taki rozwój wydarzeń jest dość zaskakujący, natomiast z pewnością nikt nie będzie płakał nad usunięciem Denuvo.

Lies of P należy do wspomnianego gatunku soulslike, a więc oferuje nam wymagającą rozgrywkę, w której śmierć naszego bohatera będzie dość częstym zjawiskiem - zupełnie jak w przypadku Dark Souls. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o tej produkcji, to fabuła skupia się na postaci Pinokia, choć w tym wypadku można mówić o inspiracji jego historią, która przerodziła się w bardzo mroczną opowieść. Na platformie Steam (92% pozytywnych opinii) możemy obecnie nabyć tytuł z największą zniżką od czasu jego debiutu - kwota zakupu do 28 lutego 2024 roku będzie wynosić 206,24 zł (zamiast 274,99 zł). Dobra wiadomość czeka również na graczy, którzy posiadają konsole Sony PlayStation 4 lub 5, ponieważ w PlayStation Store koszt gry to aktualnie 209,25 zł ( 279 zł ) - tutaj promocja potrwa do 29 lutego 2024 roku.

Źródło: Steam, SteamDB