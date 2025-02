Forspoken już bez zabezpieczenia Denuvo na PC. Zachęta dla niezdecydowanych graczy?

Choć w tym roku pojawiło się już kilka bardzo udanych gier, to niestety nie możemy zaliczyć do nich Forspoken od Square Enix. Ten oryginalny tytuł akcji zapowiadał się na jedną z ciekawszych propozycji dostępnych na PC i konsole PS5, jednak recenzje okazały się bezlitosne. Ostatecznie mamy więc produkcję dla tych, którzy potrafią wybaczyć bardzo wiele. Jakby tego było mało, pecetowi gracze od premiery zmagali się z wieloma problemami technicznymi. Pojawił się jednak pewien powód, dla którego niektórzy mogą teraz dać szansę Forspoken.

Pojawiła się nadzieja, że po zniknięciu Denuvo gra będzie sprawiać nieco mniej problemów. Dla wielu graczy może być to zachęta do wypróbowania Forspoken, aczkolwiek szkoda, że cena nadal odstrasza od zakupu.

Jak udowadnia wpis z serwisu SteamDB, od dziś gra nie jest już chroniona przez kontrowersyjny system DRM Denuvo. Jak wiadomo, zabezpieczenie to często ma znaczący wpływ na wydajność. Biorąc więc pod uwagę, że produkcja Square Enix od samego początku nie rozpieszcza graczy zbyt płynnym działaniem, pojawiła się nadzieja, że po zniknięciu Denuvo gra będzie sprawiać nieco mniej problemów. Dla wielu graczy może być to zachęta do wypróbowania Forspoken, aczkolwiek szkoda, że cena nadal odstrasza od zakupu. Na Steamie gra nadal kosztuje aż 339 zł, a więc tyle samo, co w dniu premiery.

Usunięcie zabezpieczenia Denuvo może w tym przypadku oznaczać, że spełniło już ono swoją rolę i twórcy uznają je w tym momencie za niepotrzebne. Taka praktyka jest dosyć często spotykana w przypadku gier z tym systemem. W przeszłości zabezpieczenie było już usuwane z takich gier jak Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition czy Devil May Cry 5, aczkolwiek tego typu akcje miały miejsce zazwyczaj już jakiś czas po premierze.

Źródło: WCCFTech, SteamDB