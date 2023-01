Forspoken: gracze krytykują twórców za fatalną optymalizację. Płynności nie gwarantują nawet wydajne karty graficzne

Wysokie wymagania sprzętowe pecetowej wersji Forspoken zwiastowały albo piękną oprawę graficzną, albo fatalną optymalizację, która wymusza posiadanie wydajnego komputera. W sklepie Steam gracze wystawili niemal 1500 recenzji, z których pozytywnych jest zaledwie 52 procent. Wśród długich list negatywów szczególnie często pojawiają się niepochlebne opinie na temat działania gry. Odpowiedniej płynności mają nie zapewniać nawet szybkie karty graficzne.

Forspoken nie cieszy się dobrą opinią wśród graczy PC. Odpowiedniej płynności rozgrywki nie zapewniają nawet komputery wyposażone w wydajne karty graficzne, takie jak GeForce RTX 3080 czy Radeon RX 6900 XT.

Początkowo Forspoken miało zadebiutować na wiosnę 2022 roku. Studio Luminous Productions dwukrotnie przekładało datę premiery, tłumacząc się chęcią dopracowania tytułu. Finalnie gracze PC i PlayStation 5 rozpoczęli przygodę w krainie Athia 24 stycznia 2023 roku. Pierwsze recenzje Forspoken na konsolę PlayStation 5 ukazały mieszany odbiór wśród branżowych redakcji. Z jednej strony chwalono system walki oraz parkour, narzekano z kolei na pusty otwarty świat i nieangażującą fabułę, która nie zachęca do spędzenia w grze kolejnych godzin. Recenzenci wskazywali również, że jakość wersji PC stanowi dla nich zagadkę, ponieważ wydawca dostarczył wyłącznie kopię na konsolę. Sądząc po liczbie negatywnych opinii na Steamie, ich obawy okazały się słuszne. Czego dowiadujemy się z recenzji graczy?

Rozgoryczeni gracze nie szczędzą ostrych słów na temat fatalnego działania gry. Co ciekawe, większość komentarzy nie została napisana przez posiadaczy wiekowych komputerów, a stosunkowo nowych i wydajnych jednostek centralnych. Oto kilka z nich:

"Szczerze mówiąc, gra wydaje się dawać mnóstwo frajdy (patrząc po zwiastunach i prezentacjach systemu walki), ale nie da się w nią grać przez ciągły stuttering. Posiadam Intela i9 10850K i Radeona RX 6950 XT. Bardzo słaba optymalizacja" - komentuje NotFound404.

"Grałem krótko, ale polubiłem to, co gra ma do zaoferowania. Niestety jest fatalnie zoptymalizowana. W Cyberpunku 2077 mam powyżej 70 klatek na sekundę na ustawieniach średnio-wysokich, natomiast w Forspoken nie mogę przekroczyć bariery 40 klatek na ustawieniach niskich. Zamierzam ją zwrócić i prawdopodobnie kupię ponownie, gdy zostanie to naprawione" - stwierdza Kazamezo.

"Gra działa fatalnie. Na karcie GeForce RTX 3080 nie jestem w stanie uzyskać stabilnych 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p, mimo że według wbudowanego benchmarka powinno być to możliwe. Fabuła jest nudna, podobnie jak postacie. Okropne dialogi i niska jakość oprawy graficznej. Niektórzy piszą, że parkour jest świetny, jednak nie grałem na tyle długo, by móc się o tym przekonać. Miałem za to możliwość zapoznania się z systemem walki i nawet on jest nużący. Jedynym pozytywem jest fakt, że grę kupiłem na Steam i mogę ją zwrócić" - dodaje DovahVokun.

"Gra działa słabo na Radeonie RX 6900 XT, a na dodatek wygląda fatalnie. Dlaczego wymagania są tak duże? Oprawa graficzna nie robi przecież wrażenia. Sama rozgrywka jest nijaka i bez polotu. Dubbing postaci został zrealizowany fatalnie. Lepiej całkowicie zignorować ten tytuł" - podsumowuje Optix.

Należy pamiętać, iż w Forspoken zaimplementowano znienawidzone przez graczy zabezpieczenie antypirackie Denuvo, które często oskarżane jest o nadmierne zużywanie zasobów komputera, co pogarsza działanie samej gry. Pozostaje mieć nadzieję, że liczne negatywne recenzje zmotywują Luminous Productions do zbadania źródeł problemu, a następnie szybkiego wydania niezbędnych aktualizacji.

Źródło: Steam