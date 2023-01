Forspoken z pierwszym zestawem recenzji na konsolę PlayStation 5. Nieudana inwestycja w konsolowy exclusive

Wielokrotnie przekładana gra od Luminous Productions wreszcie wchodzi powoli na rynek, toteż zdążyło przemknąć już dobre kilkadziesiąt recenzji. Na razie tyczy się on aktualnej platformy od Sony, bo to na nią Square Enix wysłało kopie recenzenckie. Do premiery konkurencyjnych IP z Hogwarts Legacy na czele wciąż jeszcze trochę poczekamy, natomiast bazując na dotychczasowych recenzjach Forspoken nie zapowiada się nawet na hit sezonu.

W sieci wylądowały pierwsze recenzje Forspoken. I choć nie szykuje się katastrofa, do kupna w dniu premiery należy podchodzić ostrożnie, bo wystawione dotąd oceny są dość mocno mieszane.

Na Metacriticu przekroczono na tę chwilę 60 recenzji, toteż jak najbardziej można zrobić z tego konkretną analizę. Cóż, na pewno tekstów hurraoptymistycznych jest znacząco więcej od tych jednoznacznie negatywnych, aczkolwiek obie z nawiązką pokrywane są przez te mieszane. Dlatego choć znajdą się teksty o wspaniałym otwartym świecie, mechanice i fabule - prym wiedzie tu Gaming Nexus - w większej części znajdziemy pochwały poprzetykane z krytyką wielu elementów. I na bazie wielu z nich można wywnioskować, że Forspoken to przykład zbioru świetnych pomysłów, które nie zostały odpowiednio zebrane do kupy i zrealizowane. Dość konkretnie podchodzi do tego np. GamingBolt. Recenzent narzeka, że zamiast potraktować słabą historię jako pretekst do świetnego gameplayu, twórcy dziurawią elementy, które sprawiają frajdę, bardzo słabą ekspozycją. System walki jest chyba najczęściej chwalonym elementem.

Zbliżony ton utrzymuje też IGN, oceniając Forspoken na 6/10. W swojej recenzji chwalą szczególnie wspomniane elementy walki oraz parkour - ganią zaś linię fabularną i martwy otwarty świat. Przy okazji w specjalnej notce zauważyli coś, co dla wielu alarmujące mogło być na starcie: niewiadomą w kontekście wersji na PC. Jeżeli połączymy to dodatkowo z ogromnymi wymaganiami sprzętowymi, znajdą się powody do niepokoju. Długo oczywiście nie będziemy czekać na pierwsze testy wydajnościowe, jako że premiera puka nam już do drzwi. To po prostu kolejny argument uzasadniający wstrzymywanie się z zakupem gry.

