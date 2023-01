Wiedźmin 3: Dziki Gon - modyfikacja HD Reworked Project doczeka się aktualizacji dla next-genowej wersji gry

Wiedźmin 3 jako produkcja debiutująca w 2015 roku mimo tego, że starzeje się bardzo dobrze to wraz z upływem czasu zaczynają być widoczne ograniczenia, jakie stawiała przed twórcami ówcześnie dostępna technologia. Studio CD Projekt RED udostępniło graczom narzędzia moderskie a ci odwdzięczyli się wieloma wspaniałymi modyfikacjami do gry. Jedną z nich jest opisywany dzisiaj "Witcher 3 HD Reworked Project", który niedługo dostanie nową aktualizację.

Modyfikacja "Witcher 3 HD Reworked Project" autorstwa Halka Hogana jest w trakcie aktualizacji do najnowszej wersji gry "Next Gen". Jednocześnie będzie to ostateczna odsłona modyfikacji okraszona nazwą "12.0 Ultimate". Projekt ma zadebiutować w połowie 2023 roku na platformie Nexusmods.

The Witcher 3 HD Reworked Project jest prawdopodobnie jedną z najbardziej rozbudowanych i najchętniej pobieranych modyfikacji graficznych do popularnej gry. Mod podmienia geometrię oraz tekstury modeli na te z większym LOD (Level of Detail) w rozdzielczości 4K. Oprócz tego modyfikacja zwiększaja zasięg rysowania obiektów usprawniając w ten sposób immersyjność oraz realizm świata zaprezentowanego przez studio CD Projekt RED.

Porównanie grafiki z podstawowej wersji gry do modyfikacji Witcher 3 HD Reworked Project

Wcześniej w tym miesiącu Halk Hogan udostępnił materiały przedstawiające zmiany na wyspach Skellige - tym razem natomiast dostaliśmy zapowiedź zmian widocznych w Białym Sadzie, a więc w startowej lokalizacji gry. Premiera modyfikacji przewidziana jest na połowę 2023 roku, a sama modyfikacja ma być kompatybilna z wersjami gry v1.31/1.32 (przed aktualizacją Next-Gen). Według autora modyfikacji ta nie powinna przynieść żadnych spadków wydajności, jeżeli posiadamy kartę pokroju GeForce GTX 970 / Radeon R9 290X bądź nowszą.

