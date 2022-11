Nie masz wydajnego peceta, by zagrać w next-genowego Wiedźmina? Zawsze możesz kupić... wiedźmińskie klocki!

Znacie zapewne ten suchar, w treści którego jest mniej więcej taki zwrot: "otwieram lodówkę, a tam...". Ze względu na ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące, ów żart idealnie pasowałby do Geralta - wiedźmina, który co rusz pojawia się w kolejnych kategoriach rozrywkowych. Tym razem przyszła pora na klocki. Jak się bowiem okazuje, CD Projekt RED ujawniło właśnie, że współpracuje z firmą Mega Construx, która przygotowuje klocki budowlane.

W tweecie, w którym CD Projekt RED informuje o podjęciu współpracy z Mega Construx czytamy: „Współpracujemy z @MegaConstrux nad nowym, ekscytującym projektem. Zbuduj swoją własną scenę z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dzięki temu podświetlanemu zestawowi kolekcjonerskiemu. Już niebawem”. Tweet wzbogacono też zdjęciem zestawu, na którym widzimy Geralta walczącego z gryfem królewskim (którego wołają też - za grą - k*rewskim) i posiadłość wiedźmina z Toussaint (Corvo Bianco). Wygląda na to, że to właśnie ona będzie tym iluminującym elementem zestawu.

We've teamed up with @MegaConstrux on an exciting new project. Build your own scene from The Witcher 3: Wild Hunt with this light-up Collectors set. Coming soon. pic.twitter.com/7ddJ3gThtx