Test Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9. generacji - Doskonałej jakości ultrabook do pracy biurowej i na każdą podróż

Lenovo obecnie z powodzeniem wydaje kolejne generacje laptopów należących do kilku różnych marek. Jedną z nich jest ThinkPad, który w ostatnich latach bardzo się rozrósł. Dostępne są modele z serii ThinkPad E, ThinkPad L czy ThinkPad T. Dla użytkowników wymagających bardzo dobrej jakości wykonania oraz najlepszych materiałów powstała seria ThinkPad X1. Podczas tegorocznych targów CES poznaliśmy również zupełnie nową odsłonę ThinkPad Z, który przygotowany został z myślą o procesorach AMD Ryzen PRO 6000 (Rembrandt). Zanim jeszcze będziemy mieli okazję przyjrzeć się bliżej tegorocznym nowościom, do naszej redakcji przyjechał ubiegłoroczny ultrabook w postaci ThinkPada X1 Carbon 9. generacji. To doskonały sprzęt, który zachwyca przede wszystkim jakością zastosowanych materiałów.

Autor: Damian Marusiak

Laptopy z serii Lenovo ThinkPad posiadają swój charakterystyczny design, który nie jest drastycznie zmieniany wraz z kolejnymi generacjami. W końcu nie trzeba zmieniać czegoś, co wygląda i działa dobrze. Kilka jednak drobnych modyfikacji pojawiło się wraz z dziewiątą generacją popularnego ThinkPada X1 Carbon (i pomysły te są także kontynuowane w tegorocznej linii). Przede wszystkim producent zdecydował się na ekran o proporcjach 16:10 zamiast klasycznych, panoramicznych 16:9. Więcej przestrzeni roboczej w pionie to także mniejsze ramki pod matrycą. Dzięki temu sprzęt wygląda bardziej nowocześnie, a i sam ekran nie należy zdecydowanie do byle jakich. Pod względem wydajności niczym nas ten sprzęt nie zaskoczy, wszak posiada na pokładzie procesor Intel Core i7-1165G7. To prawdopodobnie ostatni model laptopa, który testujemy w takiej konfiguracji, zanim pojawią się nowe modele z 12. generacją Intel Alder Lake. Warto także wspomnieć o unikalnej usłudze CO2 Offset (wspieranej przez Lenovo), która przygotowana została przede wszystkim z myślą o klientach biznesowych. Przy zdecydowaniu się na jeden z modeli Lenovo ThinkPad (jak np. na testowany ThinkPad X1 Carbon 9. generacji), klient może zdecydować się na usługę kompensacji emisji dwutlenku węgla, która oparta została na realistycznej emisji CO2 danego produktu. Kompensacja emisji CO2 obejmuje proces pakowania, wysyłki oraz typowego, 5-letniego okresu użytkowania sprzętu.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9. generacji to ultrabook wyposażony w procesor Intel Core i7-1165G7, znaną obudowę oraz ekran o proporcjach 16:10.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9. generacji wykorzystuje procesory Intel Tiger Lake (11 generacja układów Intel Core). O procesorach dużo się mówiło na długo przed ich finalnym debiutem (2 września 2020). Przede wszystkim wykorzystują one przeprojektowaną architekturę Willow Cove, bazującą na ubiegłorocznej Sunny Cove. Zmieniono głównie podsystem pamięci cache, zwiększając ilość cache L1, cache L2 oraz cache L3. Wykorzystano ponadto zauważalnie usprawniony 10 nm proces technologiczny, nazwany 10 nm SuperFin. Nazwa powiązana przede wszystkim z użyciem nowych tranzystorów SuperFin, które mają umożliwić pracę z wyższym zegarem przy jednocześnie niższych napięciach. W testowym modelu znajdziemy jednostkę Intel Core i7-1165G7, wyposażoną w 4 rdzenie oraz 8 wątków. Bazowy zegar wynosi 2,4 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,2 GHz. Intel Core i5-1135G7 ma domyślne TDP na poziomie 28 W. Procesor wspiera nie tylko platformę Thunderbolt 4, ale również jako pierwszy wprowadza PCIe 4.0 do notebooków. Obsługuje również pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz.

Nowością jest także zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (80 EU w wersji z procesorem Intel Core i5-1135G7). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niskim zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako 10 nm SuperFin. Moc obliczeniowa nowego iGPU to 2,07 TFLOPS, co przynajmniej w teorii powinno dawać palmę pierwszeństwa. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.