Lenovo IdeaPad 5 - tani notebook z procesorami AMD Ryzen 4000

W ostatnim czasie można było zaobserwować nieco więcej zapowiedzi laptopów z procesorami AMD Ryzen serii 4000. Kolejną nowością będzie multimedialny laptop Lenovo IdeaPad 5 w rozmiarach 14 cali oraz 15,6", które otrzymają najnowsze APU Renoir. Sprzęt lada moment powinien wejść do sprzedaży m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, a w ciągu kolejnych tygodni także do kolejnych krajów (miejmy nadzieję, że również do Polski). Nowy notebook odznacza się całkiem niezłym stosunkiem ceny do możliwości, dzięki czemu może okazać się jednym z hitów sprzedażowych od chińskiego producenta. Do wyboru będzie kilka wersji z różnymi APU, jednak wstrzymywałbym się osobiście z wyborem najtańszych wersji wykorzystujących układ Ryzen 3 4300U.

Lenovo wprowadza do sprzedaży nowego notebooka multimedialnego IdeaPad 5 w rozmiarach 14" oraz 15,6", które będą wykorzystywały nowe APU AMD Ryzen serii 4000.

Lenovo IdeaPad 5 będzie sprzedawany z następującymi procesorami APU Renoir: AMD Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U, Ryzen 5 4600U, Ryzen 7 4700U oraz Ryzen 7 4800U. Pułapką jest to, że wersje z APU AMD Ryzen 3 4300U będą sprzedawane z pamięcią RAM pracującą w trybie wyłącznie Single Channel. Wszystkie pozostałe APU będą sprzedawane z pamięcią RAM w trybie Dual Channel. Nie zabraknie także zintegrowanych układów graficznych Radeon Graphics, pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz nośnika SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe o pojemności 512 GB.

Specyfikacja Lenovo IdePad 5 (14) Lenovo IdeaPad 5 (15) Procesor AMD Ryzen 3 4300U (4C/4T)

AMD Ryzen 5 4500U (6C/6C)

AMD Ryzen 5 4600U (6C/12T)

AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T)

AMD Ryzen 7 4800U (8C/16T) AMD Ryzen 3 4300U (4C/4T)

AMD Ryzen 5 4500U (6C/6C)

AMD Ryzen 5 4600U (6C/12T)

AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T)

AMD Ryzen 7 4800U (8C/16T) Pamięć RAM 4 GB DDR4-3200 (dla Ryzen 3)

8/16 GB DDR4-3200 4 GB DDR4-3200 (dla Ryzen 3)

8/16 GB DDR4-3200 Układ graficzny Radeon Graphics Radeon Graphics Dyski Od 128 GB do 1 TB PCIe x4 Gen.3 NVMe

Opcjaonalnie 1 TB HDD 2,5" Od 128 GB do 1 TB PCIe x4 Gen.3 NVMe

Opcjaonalnie 1 TB HDD 2,5" Matryca 14" FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits, sRGB 100% (Metal SKUs only)

14" FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits, 45% NTSC

14" FHD (1920 x 1080) TN, 250 nits, 45% NTSC

14" HD (1366 x 768) TN, 220 nits, 45% NTSC 15,6" Full HD IPS

Ekran dotykowy, matowy, 300 nitów Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 1.4

1x czytnik kart pamięci SD

1x audio jack 3,5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.1

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 1.4

1x czytnik kart pamięci SD

1x audio jack 3,5 mm Akumulator ? 70 Wh (bez opcjonalnego HDD)

45 lub 57 Wh z opcjonalnym HDD Waga 1,52 kg (plastikowa obudowa)

1,58 kg (metalowa obudowa) 1,7 kg Cena ? 459-909 euro

W przypadku 15-calowego modelu otrzymamy do dyspozycji dotykowy i jednocześnie matowy panel IPS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Dla 14-calowej wersji przewidziano kilka różnych wersji - zarówno TN (rozdzielczość 1366x768 oraz 1920x1080) jak również IPS (wyłącznie 1920x1080 pikseli). Pojemność akumulatora wynosi maksymalnie 70 Wh (przy opcjonalnym dysku 2,5" bateria będzie miała pojemność 45 Wh lub 57 Wh), jednak według producenta w 15-calowej wersji mamy otrzymać baterię z możliwością maksymalnie 14 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Ponadto nie zabranie wsparcia dla technologii Quick Charge 2.0, dzięki której ładowanie laptopa przez 15 minut pozwoli na 3 godziny dalszej pracy. W przypadku 15-calowej wersji najtańsza konfiguracja ma kosztować 459 euro, natomiast topowa z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Ryzenem 7 4800U ma kosztować 909 euro. Ceny 14-calowej wersji nie zostały jeszcze ujawnione.

Źródło: ComputerBase