Czy zdarza Wam się, że kiedy pracujecie albo gracie, Wasz laptop nagle spowalnia i nie reaguje na polecenia? Ile dobrych pomysłów przez to przepadło? Ile razy zwycięstwo przeszło Wam obok nosa?W sklepach x-kom rozpoczął się właśnie tydzień obniżonych cen na laptopy. Jeśli szukacie odpowiedniego sprzętu do nauki, pracy lub grania - nie będzie lepszej ku temu okazji. Dodatkowo x-kom przygotował specjalną ofertę na telewizory z DVB-T2 i komponenty komputerowe. W niższych cenach można znaleźć karty graficzne, procesory, płyty główne, obudowy, zasilacze i dyski SSD. Teraz złożenie peceta będzie kosztować sporo mniej!

Laptopy tańsze nawet o 1500 złotych. Jest też promocja na karty graficzne, procesory, dyski SSD, zasilacze i obudowy.

Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: misja-laptopy. Promocja obowiązuje do 01.05.2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 4499 → 3999 złotych

Przecena: 4199 → 3599 złotych

Przecena: 5299 → 4299 złotych

Przecena: 4299 → 3499 złotych

Przecena: 3199 → 2499 złotych

Przecena: 199 → 59 złotych

Rabaty na komponenty czekają na Was w x-komie

Wiosna to idealny czas, aby ulepszyć dotychczasowy komputer i poprawić komfort podczas nauki lub wieczornych rozgrywek w ulubione gry. W nowej promocji znajdziecie m.in. płyty główne, procesory, karty graficzne i dyski SSD. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: moc-wydajnosc. Oferta rabatowa obowiązuje do 26.04.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 5299 → 4699 złotych

Przecena: 699 → 599 złotych

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 2799 → 2349 złotych

Przecena: 799 → 699 złotych

Przecena: 649 → 549 złotych

Przecena: 479 → 399 złotych

Przecena: 479 → 379 złotych

Szybki zwrot gotówki i ochrona produktów już teraz w x-komie

Potrzeby potrafią zmieniać się w mgnieniu oka. Dlatego, jeśli okaże się, że potrzebujecie oddać zakupiony produkt, x-kom w mgnieniu oka zwróci Wam pieniądze. Z usługi szybkiego zwrotu gotówki możecie skorzystać w ciągu 15 dni od dnia odbioru zakupionego produktu. Zakupiony towar zwrócicie:

wysyłkowo do naszego serwisu w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia zwrotu,

w dowolnym salonie, a gdy przyniesiecie produkt od razu dostaniecie zwrot gotówki.

Ale to nie wszystko. Możecie skorzystać również z ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem produktu w wyniku nagłego wystąpienia czynnika zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć. Ochrona obejmuje również kradzież.

W ramach tej usługi x-kom wymieni uszkodzony produkt na taki sam lub inny model o nie gorszych parametrach, a w przypadku kradzieży – dostarczy nowe urządzenie lub zwróci pieniądze. Ochrona będzie aktywna od momentu, w którym skończy się Wam czas na skorzystanie z szybkiego zwrotu gotówki i będzie trwała do końca gwarancji produktu. Szybki zwrot gotówki i ochronę możecie wykupić tylko dla wybranych urządzeń objętych promocją.

Produkty objęte usługą:

Lista produktów objętych usługą Zwrot gotówki i ochrona odnosi się do marek Silver Monkey, Silver Monkey X oraz x-kom. Usługą są objęte m.in.: kable i przejściówki, fotele gamingowe, akcesoria GSM, obudowy do dysków, akcesoria komputerowe, torby i etui, podkładki pod mysz, fotele do biura, chłodzenia procesorów, obudowy komputerowe. Z usługi możecie skorzystać, gdy składacie zamówienie na produkty objęte promocją. Wystarczy, że:

Dodacie do koszyka produkt objęty promocją. Użyjecie kodu promocyjnego: nowa-usluga Dokończycie składanie zamówienia. Usługa będzie widniała jako osobna pozycja na dokumencie sprzedaży

Z promocji możecie skorzystać do 31.07.2022 roku. Szczegółowe informacje na temat usługi, terminy realizacji, procedurę zgłaszania oraz warunki wyłączenia znajdziecie w regulaminie.

Kupcie SMART telewizor z DVB-T2 w x-komie i skorzystajcie z dofinansowania 250 zł

Od 30 czerwca 2022 roku sygnał naziemnej telewizji cyfrowej dostępny będzie wyłącznie w nowym standardzie DVB-T2. Możecie być jednak spokojni o przyszłość Waszych ulubionych programów. Czeka na Was oferta telewizorów, które nie tylko przygotują Was na nową jakość telewizji, ale zapewnią Wam nieskończone możliwości z funkcjami smart.

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu dokonać darmowego zwrotu w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

Źródło: x-kom