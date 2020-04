Laptopy Dell z APU AMD Cézanne - Zen 3 i RDNA 2 na pokładzie

Kilka miesięcy temu zadebiutowały układy AMD Ryzen serii 4000, które obecnie są prezentowane w coraz większej ilości laptopów. Bez wątpienia jednak producent już pracuje nad kolejną generacją, która powinna zadebiutować w notebookach mniej więcej za rok. Według nowych informacji, które pojawiły się w sieci, kolejna generacja APU (AMD Ryzen serii 5000) będzie miała kodową nazwę Cézanne i będzie wykorzystywała zarówno architekturę Zen 3 jak również zintegrowane układy graficzne z rodziny Navi. Nowe procesory APU mają przynieść kolejny proporcjonalnie duży skok wydajności, dzięki czemu będą w pełni konkurencyjne dla najmocniejszych procesorów 11 generacji Intel Tiger Lake-H, które po raz pierwszy od czasu debiutu 6 generacji Skylake-H, wykorzystają nową mikroarchitekturę oraz niższą litografię.

Według informacji jakie pojawiły się w sieci, Dell pracuje już nad pierwszymi laptopami opartymi o następną generację APU AMD o kodowej nazwie Cézanne. Co ciekawe, w większości będą to notebooki klasy premium.

Okazuje się, że amerykańska firma Dell pracuje obecnie nad kolejnymi laptopami, które będą wykorzystywały obecne APU Renoir (Ryzen serii 4000), jednak według najnowszych doniesień, producent przygotowuje się także na przyszłoroczną premierę kolejnej generacji APU AMD Cézanne. Układy te mają nie tylko wykorzystywać procesory bazujące na architekturze Zen 3, ale także zintegrowane układy graficzne, których podstawą będą jednostki Navi 2X (architektura RDNA 2). Tym samym nowe APU mają odznaczać się dużo wyższą wydajnością, pomimo wykorzystania ponownie 7 nm procesu technologicznego (choć oczywiście bardziej dopracowanego niż obecnie).



Laptopy Dell z AMD Cézanne mają charakteryzować się jakością premium, a przynajmniej większość z tychże modeli.

Ciekawe, że po raz pierwszy o nowych APU słyszymy w kontekście notebooków marki Dell, który dotychczas raczej unikał rozwiązań bazujących na AMD (przynajmniej w laptopach). Przygotowywanie większej ilości laptopów tej marki z wyższej półki to również bardzo dobra informacja dla pozycjonowania APU AMD jako jednostek, które można użyć nie tylko w laptopach ze średniej półki. Według najnowszych informacji, Dell przygotowuje obecnie kilka różnych modeli laptopów z APU Cézanne-H (czyli z najwydajniejszymi procesorami o TDP 45W) oraz kilkoma ciekawymi wariantami ekranów. Pierwszy to standardowe Full HD 120 Hz z przeciętnym pokryciem barw sRGB (takie matryce już teraz możemy znaleźć). Kolejne ekrany to panele, które obecnie przechodzą wewnętrzne testy i dopiero zostaną zaprezentowane:

15,6" Full HD IPS, odświeżanie 165 Hz, czas reakcji 3 ms, 100% pokrycia barw sRGB (produkcji najpewniej Sharpa lub LG Display)

15,6" Full HD IPS, odświeżanie 360 Hz, czas reakcji 1 ms, 100% pokrycia barw sRGB (produkcji AU Optronics)

15,6" Quad HD IPS, wsparcie dla HDR, odświeżanie 240 Hz, czas reakcji 1 ms, 90% pokrycia barw DCI-P3 (produkcji Sharp lub LG Display)

Informacje o matrycach, nad którymi obecnie pracują producenci ekranów dają również wgląd do tego, czego powinniśmy spodziewać się w przyszłym roku w wielu laptopach gamingowych. Przejście na minimum 165 Hz ze 144 Hz, zwiększenie maksymalnego odświeżania z 300 Hz do 360 Hz, a także pójście w rozdzielczość Quad HD na 15-calowym laptopie, ze wsparciem dla HDR oraz z 240 Hz odświeżaniem. Zapowiadają się całkiem ciekawe matryce dla graczy.

Źródło: Notebookcheck