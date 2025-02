Kontroler do konsol Xbox Series dostępny w specjalnej wersji Sky Cipher. Microsoft wprowadza przezroczystą obudowę

Co jakiś czas w ofercie firmy Microsoft pojawiają się znane akcesoria, takie jak kontrolery do konsol Xbox, jednak w zupełnie innym stylu wizualnym. Właśnie ukazała się taka nowość, a mamy do czynienia z kontrolerem do gier, który jest kompatybilny zarówno z konsolami z serii Xbox Series, jak i komputerami z systemem Windows i sprzętami mobilnymi z Androidem. Wyróżnia go przezroczysta, niebieska obudowa, przez którą można zajrzeć do wnętrza tego akcesorium.

W przedsprzedaży pojawił się kontroler do konsol Xbox Series w specjalnej edycji Sky Cipher. Cechuje się on przezroczystą obudową oraz metalicznymi wstawkami — zarówno we wnętrzu, jak i w postaci pada kierunkowego.

Nowy pad od Microsoftu w wersji Sky Cipher dostępny będzie oficjalnie od 13 sierpnia 2024 roku, natomiast już teraz możemy go zamówić w przedsprzedaży w cenie 329 zł (link). W tej kwocie możemy liczyć na naprawdę wyróżniającą się konstrukcję, która prezentuje się nad wyraz dobrze. Przezroczystą obudowę w kolorze niebieskim dopełniają wspomniane metaliczne elementy (spusty i pad kierunkowy), które są widoczne również we wnętrzu akcesorium. Pewny chwyt mają z kolei zapewnić gumowane uchwyty.

Ze względu na obecność technologii Xbox Wireless i Bluetooth, kontroler będziemy w stanie połączyć zarówno z obecną generacją konsol Xbox Series, jak i napomkniętymi wcześniej sprzętami z systemami Windows i Android. Do dyspozycji standardowo otrzymamy także gniazdo Audio-Jack 3,5 mm, więc podłączenie zestawu słuchawkowego nie będzie problemem. Do zasilania akcesorium posłużą dwie baterie AA, które mają wystarczyć na maksymalnie 40 godzin rozgrywki. Funkcjonalność jest więc niemalże taka sama, co w innych edycjach, a zasadniczą różnicą pozostaje odmieniony wygląd.

