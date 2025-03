GameSir Kaleid i Kaleid Flux - nowe przewodowe kontrolery do gier z konsol Xbox i PC. Jak zwykle dobra cena i świetne możliwości

Marka GameSir stopniowo staje się coraz bardziej znaczącym producentem na rynku akcesoriów dla graczy. Firma jest obecnie znana z bardzo dobrze wyposażonych kontrolerów do gier, które wyróżniają się atrakcyjną ceną. Tym razem do oferty wkroczyły dwa nowe modele, które mają ze sobą wiele wspólnego. Oba oferują gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, są kompatybilne z konsolami Xbox, mają bardzo ciekawy design i dodatkowe podświetlenie.

GameSir wprowadza do oferty dwa nowe kontrolery do gier, które wyróżniają się oryginalną, przezroczystą konstrukcją dopełnianą przez podświetlenie LED. Zapewniają przy tym możliwość konfiguracji przycisków oraz wytrzymałe gałki analogowe i są oferowane w stosunkowo atrakcyjnej cenie.

Oba kontrolery są oficjalnie licencjonowane przez markę Xbox, więc zapewnią nam pełną kompatybilność z konsolami Xbox One oraz Series X|S. Oprócz tego będziemy mogli z nich skorzystać do rozgrywki na komputerze z systemem Windows 10 lub 11. Dobre wrażenie robi ich przezroczysta konstrukcja, która wyróżnia się ciekawym wzorem, a przy tym wykorzystuje wspomniane podświetlenie - tutaj spotkamy się z pierwszą różnicą: model GameSir Kaleid może skorzystać z podświetlenia RGB, które można skonfigurować, natomiast Kaleid Flux oferuje tylko jeden, złoty kolor, który jednak bardzo dobrze komponuje się z jego designem. Kontrolery podłączymy do innych sprzętów przez przewód USB typu C, który możemy odpiąć.

GameSir Kaleid GameSir Kaleid Flux Łączność USB typu C (3-metrowy odłączany przewód) Dodatkowe złącza Audio-Jack 3,5 mm Silniki wibracyjne 4 Przyciski ABXY Mikroprzełączniki Membrana Możliwość konfiguracji Tak, oprogramowanie GameSir Nexus Wymiary i waga 156 x 107 x 60 mm / 213 g Kompatybilność Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11, Steam Dodatkowe informacje Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla Podświetlenie RGB Tylko w złotym kolorze Cena 49,99 dolarów (202 zł) 46,99 dolarów (190 zł)

Bardzo ważnym aspektem są gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, dzięki czemu nie musimy się obawiać o to, że z czasem zaczną szwankować. Dodatkowo modele zostały wyposażone w cztery silniki wibracyjne, które mają zapewnić lepsze doznania podczas gier. Drugą i ostatnią, choć dość istotną różnicą, jest zastosowanie innego mechanizmu w przyciskach ABXY. Droższy model oferuje mikroprzełączniki, które będą wydawać charakterystyczny klik, aczkolwiek przetrwają dłużej. Natomiast w młodszym bracie zastosowano membrany, tak więc klik będzie z pewnością cichszy, choć omawiane przyciski mogą się szybciej zużyć. Trzeba wspomnieć, że wszystkie przyciski możemy dodatkowo skonfigurować. Nowości jesteśmy w stanie już zamówić z oficjalnej strony producenta w cenach podanych w tabeli.

Źródło: GameSir