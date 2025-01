GameSir Nova Lite - niemal idealny kontroler do gier za grosze. Wsparcie nawet dla Nintendo Switch i drążki z efektem Halla

Firma GameSir wprowadziła do oferty kolejny model kontrolera do gier, który także tym razem okazuje się ciekawą propozycją dla graczy. GameSir Nova Lite wyróżnia się spośród innych swoim stosunkiem ceny do możliwości. W naprawdę korzystnej kwocie możemy bowiem liczyć na praktycznie bezawaryjne gałki analogowe, a także kompatybilność z wieloma platformami, wszak możemy połączyć kontroler z innymi sprzętami zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo.

GameSir Nova Lite to kontroler do gier, który w swojej niskiej cenie ma nam naprawdę sporo do zaoferowania. Nie tylko jest kompatybilny z większością dostępnych urządzeń, ale także wyposażony został w wytrzymałe gałki analogowe z efektem Halla.

Marka GameSir jest znana z produkcji całkiem dobrze wycenionych kontrolerów do gier, jednak nowa propozycja wydaje się jeszcze bardziej interesująca. Mowa bowiem o urządzeniu, które może się pochwalić obecnością gałek analogowych opartych o czujniki z efektem Halla, a jego koszt to niespełna 150 zł. W tej kwocie otrzymujemy dość standardową konstrukcję, która jednak ma możliwość połączenia się z komputerami, popularnymi mobilnymi systemami operacyjnymi, a także konsolą Nintendo Switch. GameSir Nova Lite może skorzystać z łączności radiowej (dzięki dołączanemu do zestawu odbiornikowi), Bluetooth, a także połączenia przez port USB typu C.

GameSir Nova Lite Obsługiwane platformy PC, Steam, Android, iOS, Nintendo Switch Typ kontrolera Przewodowy / Bezprzewodowy Łączność Radiowa (odbiornik), Bluetooth Gałki analogowe Oparte o czujniki z efektem Halla Przyciski ABXY Membrana Silniki wibracyjne 2 - w uchwytach Akumulator 600 mAh Wymiary i waga 155 x 104 x 61 mm / 205 g Złącza USB typu C Cena 145 zł

Kontroler został wyposażony w akumulator o pojemności 600 mAh, a także dodatkowy przycisk funkcyjny, który pozwala np. na kontrolowanie intensywności wibracji (dwa wbudowane silniki). Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą. Trzeba przyznać, że jak na tak niską cenę otrzymujemy w zestawie całkiem sporo, albowiem składa się on dodatkowo z odbiornika USB, a także plastikowego etui do przechowywania produktu. Jeśli trochę poszukamy, to uda nam się znaleźć ten kontroler za niecałe 100 zł, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia zakup. Nowość jest oczywiście dostępna w oficjalnym sklepie producenta pod tym adresem.

Źródło: GameSir