Kolejny duży producent rezygnuje z fizycznej obecności na targach CES 2022. Powodem obawa związana z pandemią COVID-19

Kolejne miesiące, czy już raczej lata mijają, a pandemia COVID-19 towarzyszy nam nadal. Koronawirus rzutuje na wiele aspektów naszego życia - nauka, praca, wypoczynek. Podróże do innych krajów często są utrudnione i wiążą się z licznymi ograniczeniami, a czasami po prostu są niemożliwe. Dotyka to również strefy nowych technologii oraz gamingu, a dokładniej różnych branżowych targów. Co prawda wszyscy myśleli, że amerykańskie CES 2022 nie jest zagrożone. Niestety kolejny z producentów w obawie przed wariantem Omikron postanawia zrezygnować z podróży do USA. Tym razem padło na MSI, które zamiast tego planuje przygotować dla fanów i dziennikarzy dwa cyfrowe wydarzenia.

W oficjalnym komunikacie prasowym MSI poinformowało o wycofaniu się z fizycznej obecności na amerykańskich targach CES 2022 w Las Vegas. Podobnie jak w przypadku AMD, Intela, Microsoftu czy Google uczyniono to ze względu na szybko rozprzestrzeniający się w USA wariant koronawirusa o nazwie Omikron. Tajwańczycy obawiają się o zdrowie zarówno swoich pracowników, fanów, jak i dziennikarzy. Zamiast tego MSI przygotuje dwa cyfrowe wydarzenia - MSI Gamerverse i MSI-Verse. Pierwsze z wymienionych będzie miało premierę 4 stycznia 2022 roku o godzinie 22:00 czasu polskiego. Drugie dostępne będzie dla "zwiedzających przez internet" w dniach od 5 do 8 stycznia 2022 roku.

MSI Gamerverse skupione będzie na pokazie nowych laptopów, które mają zadebiutować w 2022 roku. Osoby biorące udział w premierowej transmisji wydarzenia na platformie YouTube (link powyżej) mają szanse na wygranie flagowego, gamingowego laptopa od Tajwańczyków. Będzie trzeba wykazać się wiedzą i odpowiedzieć na pytania zadawane podczas streamu. MSI-Verse skupi się na pozostałych produktach z trzech różnych gałęzi rynku - Gaming, Content Creation oraz Business & Productivity. Prócz zwykłej prezentacji nowych sprzętów mają być dostępne różne gry i atrakcje z nagrodami. Nie zdradzono jednak żadnych szczegółów.

