AMD: skradziono kody źródłowe układów Navi. Haker żąda okupu

Na oficjalnej stronie AMD pojawiła się właśnie niepokojąca informacja. Okazuje się bowiem, że w grudniu 2019 z firmą skontaktowała się osoba, która rzekomo weszła w posiadanie plików tekstowych dotyczących obecnych i nadchodzących kart graficznych. Jak się okazuje, dane te na moment pojawiły się także w sieci, ale szybko i skutecznie zostały z niej następnie usunięte. Haker ma jednak posiadać jeszcze bardziej newralgiczne dane dotyczące układów Czerwonych, choć sami zainteresowani w oficjalnej notatce twierdzą, że ewentualne wypłynięcie danych czy grafik nie zaszkodzi marce w kwestii konkurencyjności. Jakie dokładnie informacje skradziono i dlaczego AMD informuje o tym dopiero teraz?

Wygląda na to, że decyzja o publicznym poinformowaniu o incydencie zapadła w efekcie działań ze strony samego hakera. Okazuje się bowiem, że ten podał do informacji na portalu TorrentFreak, że skradzione przez niego dane warte są ponad 100 milionów dolarów. Dane (kod źródłowy) zdaniem hakera miały znajdować się na słabo zabezpieczonym komputerze, a rzeczone pliki nie zostały w żaden sposób zaszyfrowane. Jak można się domyślić, złodziej pseudonimem Palesa domaga się dziś okupu w wysokości wspomnianych 100 milionów dolarów. AMD współpracuje z organami ścigania celem namierzenia przestępcy, jednak ten stawia sprawę jasno: brak zapłaty będzie równał się upublicznieniu wszelkich danych.

We have issued the following statement about the theft of some test files related to a subset of our graphics products and will update as appropriate on https://t.co/WEk62xt4WK. https://t.co/hfBTw2kGxV pic.twitter.com/kpPrp62X7H