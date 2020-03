AMD RDNA 2 - nowe informacje o nadchodzącej architekturze

Nie tak dawno Microsoft pochwalił się mocą obliczeniową układu graficznego zastosowanego w nadchodzącej konsoli Xbox Series X - układ AMD bazujący na architekturze RDNA 2 ma osiągać wydajność na poziomie 12 TFLOPS, a także sprzętowo obsługiwać technikę Ray Tracingu. Samo AMD długi czas milczało w kwestii nadchodzącej architektury RDNA 2, jednak w nocy podczas odbywającej się konferencji AMD Financial Analyst Day firma dostarczyła pierwszych szczegółów dotyczących tego, czego powinniśmy spodziewać się po nadchodzących kartach graficznych. Wiemy, że układy bazujące na architekturze RDNA 2 mają pojawić się w tym roku, jednak wbrew wcześniejszym domysłom żadnych konkretnych GPU nie zaprezentowano. Nowością natomiast jest fakt, że do końca przyszłego roku powinniśmy spodziewać się premiery jeszcze bardziej zaawansowanej architektury RDNA 3.

AMD podczas konferencji Financial Analyst Day potwierdziło premierę kart graficznych opartych na architekturze RDNA 2 w 2020 roku. Ponadto firma pracuje już nad bardziej zaawansowaną architekturą RDNA 3.

AMD podczas konferencji Financial Analyst Day potwierdziło kilka informacji dotyczących nadchodzącej architektury RDNA 2 dla kart graficznych w PC oraz konsolach. Przede wszystkim potwierdzono, że nie tylko Xbox Series X, ale także PlayStation 5 otrzyma układ graficzny wykorzystujący usprawnienia architektury RDNA 2. Kodowa nazwa dla rodziny układów graficznych to "Navi 2X". RDNA 2 będzie wykorzystywane w najwydajniejszych kartach GPU przeznaczonych głównie dla entuzjastów grania - mamy otrzymać nie tylko bardzo wysoką wydajność w rozdzielczości 4K (wręcz bezkompromisową jak podkreśla AMD), ale także sprzętowo akcelerowany Ray Tracing - poniższy slajd prezentuje biblioteki Microsoft DXR 1.1 na karcie Radeon RDNA 2 i możemy przyjrzeć się implementacji Ray Tracingu m.in. poprzez odbicia na lustrzanych powierzchniach czy na tafli wody.

Architektura RDNA 2 wprowadzi oprócz sprzętowej obsługi Ray Tracingu także własną implementację techniki Variable Rate Shading, która pojawiła się już przy okazji układów graficznych NVIDIA GeForce z rodziny Turing. Variable Rate Shading (VRS), która jest nową technologią optymalizującą użycie procesora graficznego poprzez priorytetowe znaczenie obiektów środowiskowych oraz sposobu ich wyświetlania. Powinno to zapewnić bardziej stabilną liczbę klatek na sekundę bez jednoczesnej utraty jakości wyświetlanego obrazu. Sama architektura RDNA 2 ma się także cechować znaczącymi usprawnieniami w zakresie efektywności energetycznej - stosunek perf/watt ma być o 50% wyższy w porównaniu do pierwszej generacji RDNA oraz dwukrotnie wyższy w porównaniu do GCN. Układy graficzne bazujące na RDNA 2 mają być w dalszym ciągu produkowane w 7 nm procesie technologicznym, jednak samo AMD, że proces jest bardziej zaawansowany od tego, co zaprezentowano wraz z pierwszą generacja RDNA.

Architektura RDNA 2 to jednak nie wszystko nad czym pracuje obecnie amerykańska firma w kontekście układów graficznych. Podczas konferencji Financial Analyst Day korporacja potwierdziła także, że trwają już prace nad kolejną architekturą - RDNA 3 (Navi 3X) - która powinna pojawić się w postaci nowej generacji kart graficznych Radeon jeszcze przed 2022 rokiem. Więcej szczegółów na temat konkretnych kart graficznych wykorzystujących architekturę RDNA 2 powinniśmy poznać podczas targów Computex w Tajepj.

Źródło: Anandtech