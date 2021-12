Jonsbo M.2-5 - Chińczycy prezentują niskoprofilowy radiator dla nośników SSD zapewniający spadek temperatur o 20°C

Wraz z wprowadzeniem nośników półprzewodnikowych korzystających z interfejsu PCI Express 4.0 zdecydowanie wzrosła wydajność, ale również i temperatury. Gdy obciążenie jest stałe i długotrwałe może dość do przegrzewania kontrolera, a wtedy spada nam tymczasowo wydajność. Jest to problemem zwłaszcza w przypadku topowych SSD i/lub w ciasnych obudowach komputerowych. Z tego też powodu producenci droższych płyt głównych dołączają do nich zintegrowane już radiatory. Jeśli jednak wasze MOBO nie posiada takiego dodatku to zawsze można dokupić chłodzenie od firmy trzeciej. Jonsbo zaprezentowało właśnie kolejną generację swoich radiatorów dla SSD, które oferują podobno potężny spadek temperatur.

W wewnętrznych testach firmy radiator Jonsbo M.2-5 obniżył temperatury na popularnym nośniku półprzewodnikowych Samsung 980 Pro aż o 20°C.

Jonsbo M.2-5 to niskoprofilowe, aluminiowe radiatory dla nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280. Mają one wymiary 73 x 24,4 x 9,6 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i dostępne będą w czterech różnych kolorach - szary, czarny, czerwony i niebieski. Producent twierdzi, że pozwalają one na obniżenie temperatur do 20°C dla kontrolera i do 6°C dla kości pamięci, co udowodnione zostało na przykładzie popularnego SSD w postaci Samsung 980 Pro w wersji 500 GB. Testy przeprowadzane były w temperaturze otoczenia wynoszącej 22°C.

Oczywiście różnica w temperaturach z i bez Jonsbo M.2-5 będzie zależeć od wielu czynników - posiadanego przez was nośnika, jego umiejscowienia i cyrkulacji powietrza w samej obudowie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że żebrowany kawałek metalu w każdym przypadku powinien chociaż nieco obniżyć temperatury. Chińczycy nie podali daty premiery ani sugerowanej ceny za Jonsbo M.2-5. Poprzednie generacje ich radiatorów, przynajmniej te bez RGB LED, kosztowały przeważnie po kilka dolarów. A więc i tym razem powinno być względnie tanio.

Źródło: Jonsbo