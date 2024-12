Jak skorzystać z Wikipedii bez dostępu do internetu? Baza internetowej encyklopedii jest dostępna offline dla każdego

Od czasu, gdy zaczęto tworzyć ogólnoświatową sieć nazywaną internetem, ludzkość zaczęła zdobywać ogromne możliwości w zakresie uzyskiwania informacji praktycznie na każdy temat. Obecna technologia i sposobność szybkiego wyszukania dowolnego zagadnienia są już czymś zupełnie normalnym. Większość osób w celu dowiedzenia się czegoś posługuje się internetową biblioteką o nazwie Wikipedia. Mało kto jednak wie, że można z niej korzystać bez dostępu do internetu.

Z najpopularniejszej internetowej encyklopedii, jaką jest Wikipedia, każdy może skorzystać również bez dostępu do internetu. Jedną z aplikacji, która to umożliwia, jest Kiwix. Dostępna jest praktycznie na każdej platformie.

Możliwość skorzystania z zasobów Wikipedii bez dostępu do "sieci" w wielu przypadkach może się okazać niezmiernie przydatna. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem w tym aspekcie jest ilość wolnego miejsca, jaką dysponujemy jeszcze na naszym urządzeniu. Ten krótki poradnik będzie się odnosił do instalacji i pobrania bazy Wikipedii w języku polskim na sprzęty z systemem Android. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobrać odpowiednią wersję aplikacji Kiwix na system iOS, Linux, Windows, czy nawet skorzystać z rozszerzenia do popularnych przeglądarek internetowych. W przypadku urządzeń z Androidem na pokładzie wystarczy przejść do Sklepu Google Play, wyszukać aplikację i ją zainstalować. Jeśli jednak nasz sprzęt okaże się niekompatybilny, to nadal możemy ręcznie pobrać oprogramowanie z tej strony (zakładka Kiwix for Android -> Direct APK). Z tego samego miejsca będziemy mogli pobrać różne wersje na wspomniane platformy.

W przypadku ręcznego pobrania pliku .apk musimy mieć na uwadze, aby zezwolić na urządzeniu instalację z nieznanych źródeł. Kiedy już uruchomimy Kiwix, wystarczy w zakładce Biblioteka kliknąć Pobierz książki i na górnym pasku wyszukiwania wpisać "Wikipedia". Do wyboru otrzymamy kilka wariantów, z których ten zawierający pełną wersję bazy Wikipedii ze zdjęciami zajmuje 16,8 GB. Wystarczy więc pobrać wersję, która nam odpowiada, po prostu na nią klikając. Po zakończonym procesie we wspomnianej zakładce Biblioteka zobaczymy nową pozycję. Po jej uruchomieniu możemy korzystać z pobranych zasobów bez potrzeby korzystania z internetu. Oprócz samej Wikipedii mamy możliwość analogicznego pobrania wielu materiałów offline. Nowe elementy dodamy z zakładki Pobierz. W prawym górnym rogu znajdziemy ikonkę globu, w której możemy posegregować wszystkie wyszukiwane materiały według języka.

Źródło: PurePC, Kiwix