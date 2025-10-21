Epic Games Store - ruszyło Halloween Sale 2025. Sporo przecenionych gier z różnego gatunku i inne okazje dla kupujących

Za nami coroczny jesienny Steam Next Fest, w trakcie którego można było zagrać w wersje demonstracyjne wielu nadchodzących tytułów, pojawiły się też pewne konkretne zniżki. Nie był to najlepszy event w historii, niemniej coś ciekawego można było wyodrębnić. Ale przygotowania poczyniono również w przypadku Epic Games Store. I nie mówimy jedynie o ostatnich darmowych grach. Ruszyło bowiem Halloween Sale 2025, gdzie można uzupełnić swoją bibliotekę gier.

Na Epic Games Store rozpoczęło się Halloween Sale 2025, które potrwa aż do 3 listopada do godziny 17:00 czasu polskiego.

Jeżeli macie zatem jakieś gry z ostatnich lat, których z jakichś powodów jeszcze nie nabyliście - a przy tym nie macie problemów z Epic Games Store - w wielu przypadkach możecie trafić na całkiem ciekawe oferty. Za kompletne grosze kupicie chociażby jeden z największych hitów ostatnich lat, czyli Hogwarts Legacy, ewentualnie znacznie mniej cenione, ale nadal mogące sprawić nieco frajdy Mortal Kombat 1 (no powiedzmy sobie szczerze, 5 dych za to jest raczej uczciwą ceną). Do tego zwyczajowo już pojawiające się w dobrej cenie pozycje, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Red Dead Redemption 2, czy Mafia: Definitive Edition.

Dobrą jesienną propozycją wydaje się być również druga odsłona Alana Wake'a oraz szósta Cywilizacji. A z jeszcze nowszych propozycji, warto zwrócić uwagę na całkiem niezłą okazję na Kingdom Come Deliverance II, jedną z najlepszych gier 2025 roku - a nawet rozważyć wersję z wchodzącymi obecnie rozszerzeniami, jako że da nam to grubo ponad 100 godzin znakomitej rozgrywki. Pamiętajmy też, że aż do 8 stycznia otrzymamy 20% zwrot w ramach nagród Epic, co daje kolejny powód, by rozważyć zainwestowanie w jakieś tytuły stamtąd.

Źródło: Epic Games Store