Epic Games Store - ruszyło Halloween Sale 2025. Sporo przecenionych gier z różnego gatunku i inne okazje dla kupujących
Za nami coroczny jesienny Steam Next Fest, w trakcie którego można było zagrać w wersje demonstracyjne wielu nadchodzących tytułów, pojawiły się też pewne konkretne zniżki. Nie był to najlepszy event w historii, niemniej coś ciekawego można było wyodrębnić. Ale przygotowania poczyniono również w przypadku Epic Games Store. I nie mówimy jedynie o ostatnich darmowych grach. Ruszyło bowiem Halloween Sale 2025, gdzie można uzupełnić swoją bibliotekę gier.
Na Epic Games Store rozpoczęło się Halloween Sale 2025, które potrwa aż do 3 listopada do godziny 17:00 czasu polskiego.
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Jeżeli macie zatem jakieś gry z ostatnich lat, których z jakichś powodów jeszcze nie nabyliście - a przy tym nie macie problemów z Epic Games Store - w wielu przypadkach możecie trafić na całkiem ciekawe oferty. Za kompletne grosze kupicie chociażby jeden z największych hitów ostatnich lat, czyli Hogwarts Legacy, ewentualnie znacznie mniej cenione, ale nadal mogące sprawić nieco frajdy Mortal Kombat 1 (no powiedzmy sobie szczerze, 5 dych za to jest raczej uczciwą ceną). Do tego zwyczajowo już pojawiające się w dobrej cenie pozycje, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Red Dead Redemption 2, czy Mafia: Definitive Edition.
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Dobrą jesienną propozycją wydaje się być również druga odsłona Alana Wake'a oraz szósta Cywilizacji. A z jeszcze nowszych propozycji, warto zwrócić uwagę na całkiem niezłą okazję na Kingdom Come Deliverance II, jedną z najlepszych gier 2025 roku - a nawet rozważyć wersję z wchodzącymi obecnie rozszerzeniami, jako że da nam to grubo ponad 100 godzin znakomitej rozgrywki. Pamiętajmy też, że aż do 8 stycznia otrzymamy 20% zwrot w ramach nagród Epic, co daje kolejny powód, by rozważyć zainwestowanie w jakieś tytuły stamtąd.
- Hogwarts Legacy - 40,35 zł (-85%)
- Mortal Kombat 1 - 52,50 zł (-75%)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - 29,80 zł (-80%)
- Red Dead Redemption II - 62,25 zł (-75%)
- Mafia: Definitive Edition - 25,35 zł (-85%)
- Alan Wake II - 64,49 zł (-70%)
- Sid Meier's Civilization VI - 25,79 zł (-90%)
- Kingdom Come Deliverance II - 177,46 zł (-30%)
- Disco Elysium: The Final Cut - 34,75 zł (-75%)
- Robocop: Rogue City - 23,19 zł (-90%)