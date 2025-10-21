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Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFA

Szymon Góraj | 21-10-2025 13:00 |

Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFAUbiegły rok był dość przełomowy dla fanów największej serii piłkarskich menedżerów w historii. W tym przypadku jednak nie było specjalnie się z czego cieszyć, bowiem pierwszy raz od ponad dwóch dekad na rynku nie pojawiła się nowa odsłona. Jak się okazało, deweloperzy wzięli na siebie zbyt wiele innowacji, wskutek czego po prostu nie powyrabiali się z terminami. Ale teraz nadchodzi świetnie wyglądający Football Manager 26, mający to wszystko sprawnie nadrobić.

Football Manager 26 pojawi się na rynku 4 listopada, dostaliśmy także dłuższy gameplay, a twórcy nawiązali współpracę z FIFA.

Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFA [1]

Football Manager 26 - nowe szczegóły wielkiego powrotu najsłynniejszego piłkarskiego managera. Taktyczne rewolucje

Wygląda na to, że po roku posuchy fani tej niezwykle popularnej marki dostaną całkiem sporo atrakcji. Sports Interactive szumnie zapowiadało przejście na silnik Unity i od groma usprawnień względem poprzednich części, jednak przejechali się na deadline'ach, wskutek czego gracze otrzymali smutne wieści o anulowaniu projektu. To jednak nie znaczy, że temat porzucono - przeciwnie, prace kontynuowano, a jej efekty mamy ujrzeć już na początku przyszłego miesiąca. Sporo już demonstruje udostępniony poniżej gameplay trailer:

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Odmieniony interfejs, masa nowych funkcji usprawniających rozgrywkę w stosunku do tego, co znaliśmy dotąd, dobrodziejstwa silnika Unity - no sporo tego jest i zaiste wygląda bardzo zachęcająco. Na powyższej prezentacji pojawia się do tego m.in. twarz dość dobrze znana fanom Premier League, czyli Jarrod Bowen - prawdopodobnie najważniejszy obecnie zawodnik West Ham United. W połączeniu z poprzednim, krótszym wideo, skupiającym się głównie na taktycznych roszadach, daje to niezłe pojęcie, co nas czeka za raptem dwa tygodnie - a jeszcze krócej w przypadku osób decydujących się na Advanced Access, łącznie z 10% zniżką. No i pamiętajmy, że FM26 otrzyma licencję FIFA, co jest bezprecedensowe dla serii.

Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFA [2]

Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFA [3]

Football Manager 26 - ponad godzinny gameplay wyczekiwanej odsłony i data premiery. Historyczna współpraca z FIFA [4]

Źródło: Sports Interactive, Football Manager (Youtube)
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