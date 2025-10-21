Ninja Gaiden 4 - pierwsze recenzje zwiastują udany powrót po latach kultowej serii od Team Ninja

Wchodzimy powoli w finalną fazę października, co oczywiście oznacza kolejną partie największych premier miesiąca. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wchodzi dziś, choć na bazie pierwszych recenzji trudno zachować optymizm, mało entuzjazmu jest również w przypadku Painkillera, kompletnie niewyglądającego na spadkobiercę serii. Ale Ninja Gaiden 4 to najwyraźniej temat na zupełnie inną rozmowę - przynajmniej na bazie wczesnych recenzji gry.

Mający zaplanowaną na dziś premierę Ninja Gaiden 4 zbiera bardzo dobre noty od recenzentów, mając stanowić godne przedłużenie serii.

Team Ninja niezmiennie jest całkiem pracowite - ale tym razem ich nadchodzące projekty powinny mieć znacznie lepsze noty niż ostatnie. W przyszłym roku szykujemy się na trzecią odsłonę Nioh, teraz zaś pora na Ninja Gaiden 4. Powracająca po ponad dekadzie przerwy seria od początku wyglądała bardzo obiecująco, poprzedzona też została odświeżoną wersją części drugiej, czy świetnie przyjętym spin-offem. Ale główne danie zdaje się nie zawodzić i zaostrzające apetyt materiały zostały na razie poparte wysokimi ocenami.

Zdecydowana większość tekstów wskazuje na to, że projekt wykonany we współpracy z PlatinumGames zdał egzamin. Powrót Hayabusy (wraz z pojawieniem się zupełnie nowej twarzy) może nie wprowadza niczego rewolucyjnego do gatunku, ale poprawia niemal wszystkie elementy rozgrywki, oferując dynamiczną akcję z wieloma mechanikami i zróżnicowanym poziomem trudności, który powinien zadowolić zarówno średnio wprawionych, jak i weteranów marki. Pojawiają się oczywiście pewne zarzuty, takie jak mało rodzajów broni, miejscami mało inspirujące lokacje, czy średnia historia. Nie zmienia to jednak faktu, że lwia część dotychczasowych osób jest zgodna co do jakości kluczowych aspektów gry.

Źródło: Metacritic