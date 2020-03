Cisco: eksperci podpowiadają, jak efektywnie pracować z domu

Praca w zespole sprzyja kreatywności. Czasami mamy problem, z którym nie możemy sobie poradzić, a chwila rozmowy z koleżanką czy kolegą, którzy siedzą obok, pozwala w chwilę znaleźć rozwiązanie. Nie musimy z tego rezygnować tylko dlatego, że pracujemy z domu. W takich sytuacjach doskonale sprawdza się funkcja czatu. Jeżeli nie wiemy jakie jest obłożenie pracą członków naszego zespołu, eksperci z Cisco sugerują sprawdzenie platformy Webex Teams, która umożliwia sprawdzenie dostępności wspomnianych pracowników. Gdy sami planujemy dłuższą przerwę możemy to zaznaczyć np. wybierając „Na lunchu". Prócz sugestii związanej w wyborem platformy, Cisco zaleca też pięć postępowań, aby praca w tzw. home office była przyjemniejsza i wydajniejsza.

W okresie gdy praca z domu dla wielu z nas nie jest wyborem, a koniecznością, eksperci z Cisco radzą jak się do niej przygotować wykorzystując narzędzia do współpracy.

1. Przenieś zespół do wirtualnego pokoju spotkań

Realizacja określonych projektów wymaga regularnej pracy zespołu. Platformy takie jak chociażby Webex Teams pozwalają na stworzenie prywatnych pokojów spotkań, gdzie w jednym miejscu zbiorą się wszystkie potrzebne osoby. Adres URL pozostaje taki sam, dzięki czemu możesz łatwo go skopiować i ustawić cykliczne spotkania zespołu. Spotkania w przestrzeni wirtualnej mają wiele zalet. Notatki w formie cyfrowej są o wiele bardziej trwałe niż te sporządzone na tablicy w sali konferencyjnej, a każdy uczestnik spotkania ma do nich dostęp w dowolnym momencie.

2. Postaw na wideo

Włączenie funkcji wideo podczas spotkań w przestrzeni wirtualnej sprawia, że uczestnicy są bardziej zaangażowani w ich przebieg. Możliwość zobaczenia reakcji osób pracujących przy danym projekcie pozwala lepiej zrozumieć intencje rozmówców. Możemy poczuć się tak jakby siedzieli obok nas. Dlatego – odwagi, nie bójmy się włączyć funkcji wideo.

3. Zadbaj o tło i miejsce pracy

Skoro wiemy, że przez najbliższe dni będziemy pracowali w domowym zaciszu, warto zadbać o przestrzeń wokół nas, tak aby była ona ergonomiczna, wygodna i sprzyjała produktywności. Gdy korzystamy z funkcji wideo, powinniśmy starać się usiąść na tle gładkiej ściany. Duża liczba przedmiotów za nami może rozpraszać innych uczestników wirtualnego spotkania. Warto również wybrać miejsce naprzeciwko okna. Naturalne światło sprawi, że będziemy lepiej widoczni podczas wideokonferencji.

4. Ogranicz hałas

Odgłosy w tle to zmora uczestników każdego spotkania. Jeżeli nie uczestniczymy w nim aktywnie pamiętajmy, aby włączyć funkcję „wycisz”. W przeciwnym wypadku wybierajmy ciche zakątki naszego domu, zamykajmy drzwi i okna na czas wideokonferencji. Jeżeli pracujemy w miejscu, gdzie trudno o ciszę i ciężko jest się skupić, warto skorzystać z zestawu słuchawkowego.

5. Pamiętaj o przerwach

Praca w biurze stwarza okazje do przerw na kawę czy herbatę z innymi współpracownikami. Gdy jesteśmy w domu, można zapomnieć o tym, jak ważna jest chwila ruchu, odpowiednie nawodnienie iodpoczynek od monitora. Warto znaleźć czas, aby przygotować sobie coś do picia czy się rozciągnąć. W dłuższej perspektywie sprawi to, że będziemy bardziej efektywni i szybciej zrealizujemy powierzone nam zadania.

Źródło: Cisco