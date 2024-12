Intel może mieć nowego inwestora. Apollo Global Management chce wpompować w firmę miliardy dolarów

Choć Intel znajduje się aktualnie w trudnej sytuacji z powodu kiepskich wyników finansowych i problemów ze stabilnością procesorów ostatnich generacji, to wiele wskazuje na to, że docelowo poradzi sobie z tymi trudnościami. Zawarto bowiem umowy, które zapewniają jej nowe źródła finansowania. Jednym z większych przedsięwzięć może być też inwestycja ze strony Apollo Global Management, które może wpompować w Intel pokaźną sumę pieniędzy.

Zajmująca się zarządzaniem aktywami firma Apollo Global Managment może zainwestować w Intel 5 mld dolarów. Jest to kolejne źródło finansowania, które amerykańska spółka może pozyskać.

O problemach Intela było ostatnio głośno. Najpoważniejszym są niewątpliwie niezbyt dobre wyniki finansowe, co doprowadziło między innymi do zawieszenia inwestycji w Polsce i Niemczech. Nie brakuje jednak także pozytywnych wieści. Producent procesorów zawarł bowiem niedawno umowę z Amazon Web Services, na mocy której opracuje nowe chipy do obsługi sztucznej inteligencji. Powinno to zapewnić znaczące przychody w przyszłości. Dodatkowo Intel otrzyma 3,5 mld dolarów od amerykańskiego Departamentu Obrony. Będzie to część programu Secure Enclave, którego celem jest zabezpieczenie dostaw mikroelektroniki dla zastosowań obronnych. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie to jest całkowicie odrębne od CHIPS and Science Act, na mocy którego do Intela trafi kolejne 8,5 mld dolarów grantów i 11 mld dolarów pożyczek. Na tym jednak nie koniec.

Jak donosi serwis Bloomberg, firma Apollo Global Management, która zarządza aktywami o łącznej wartości 350 mld dolarów, jest zainteresowana pokaźnymi inwestycjami w udziały Intela. Mówi się tutaj o 5 mld dolarów i propozycja ta jest aktualnie poważnie rozważana przez kierownictwo producenta procesorów. Oczywiście na tym etapie żadne umowy nie zostały jeszcze zawarte i przedsięwzięcie może nie dojść do skutku lub mieć inną skalę. Wszystko wskazuje jednak na to, że propozycja jest poważna i może zapewnić istotne źródło finansowania dla planów rozwojowych amerykańskiej firmy. Jest to o tyle istotne, że kilka dni temu pojawiały się doniesienia o propozycji, którą złożył Qualcomm. Chodziło o potencjalne przejęcie Intela. W świetle informacji o nowych źródłach finansowania, wydaje się jednak, że było to jedynie badanie gruntu i do takiego przejęcia w rzeczywistości zapewne nie dojdzie.

Źródło: WCCFTech, Bloomberg