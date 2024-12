Intel mógł odpowiadać za produkcję kluczowych komponentów konsoli PlayStation 6. Ostatecznie ponownie wybrano AMD

W konsolach PlayStation i Xbox od wielu lat używane są komponenty produkowane przez firmę AMD. Niewielu jest już w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której odpowiadałby za nie inny podmiot. Jak się jednak okazuje, w przypadku PlayStation 6 mogło być inaczej. Pod uwagę poważnie była bowiem brana oferta firmy Intel. Byłby to pokaźny zastrzyk gotówki dla mającej aktualnie problemy finansowe spółki. Sony wybrało jednak ponownie AMD.

Według najnowszych doniesień, Intel był o włos od wygrania konkursu na przygotowanie projektu i produkcję chipów, które trafią do PlayStation 6. Sony wybrało ponownie ofertę AMD z powodu zbyt wysokiej marży Intela.

Konsola PlayStation 6 to wciąż śpiew dosyć odległej przyszłości. Wystarczy wspomnieć, że 7 listopada zadebiutuje dopiero mocniejszy wariant PlayStation 5. Na pełnoprawny sprzęt kolejnej generacji przyjdzie nam zatem jeszcze sporo poczekać. Nie oznacza to jednak, że firma Sony nie rozpoczęła nad nim prac. Jednym z pierwszych kroków było wybranie wykonawcy kluczowych podzespołów do nowej konsoli. Jak donosi Reuters, konkurs mający na celu wybór projektanta i producenta chipów do PlayStation 6 odbył się w 2022 roku. Do finałowego etapu zakwalifikowały się firmy AMD oraz Intel. Oba podmioty zaprezentowały bardzo konkurencyjne propozycje. Na ostateczną decyzję Sony o wyborze pierwszej z wymienionych firm miał wpłynąć konflikt dotyczący zbyt wysokiej marży, jakiej zażyczył sobie Intel.

Warto odnotować, że w przypadku podzespołów do konsol marża ich producentów jest zwykle niższa, a zyski rozłożone w czasie i bardziej stabilne. W rezultacie Intel prawdopodobnie przelicytował, co zaowocowało wyborem oferty AMD. Zwycięstwo Intela mogłoby być niebagatelnym zastrzykiem finansowym dla Intel Foundry (dawniej Intel Foundry Serivces), które zajęłoby się produkcją chipów do PlayStation 6. Mowa tutaj bowiem o kontrakcie opiewającym na około 30 mld dolarów. Przedstawiciele Intela powiedzieli agencji Reuters, że nie zgadzają z zaprezentowaną oceną powodów, dla których firma przegrała ten konkurs. Faktem jest jednak, że kolejna generacja konsol Sony będzie ponownie opierała się na komponentach AMD.

Źródło: Tom's Hardware, Reuters