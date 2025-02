Intel ujawnił wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku. Stabilny przychód, jednak Intel Foundry nadal na dużym minusie

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia firma AMD ogłosiła swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku. Teraz przyszła pora na kolejne przedsiębiorstwo z naszej branży - mowa o Intelu, który najświeższy raport finansowy opublikował w nocy z 1 na 2 sierpnia. Producent potwierdził m.in. nadchodzący plan restrukturyzacyjny, które będzie się wiązał ze zwolnieniem części pracowników, a który przyniesie w przyszłym roku łączne oszczędności na poziomie 10 miliardów dolarów. Potwierdzono także uruchomienie pierwszych próbek procesorów Intel Panther Lake (rynek konsumencki) oraz Clearwater Forest (rynek serwerowy).

Intel ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku. Przedsiębiorstwo wygenerowało przychód na poziomie 12,8 miliarda dolarów, jednocześnie jednak sektor Intel Foundry w dalszym ciągu przynosi spore straty. Firma potwierdziła także plan restrukturyzacyjny, który pozwoli w przyszłym roku zaoszczędzić łącznie 10 miliardów dolarów.

Intel w drugim kwartale 2024 roku wygenerował przychód na poziomie 12,8 miliarda dolarów, co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego kwartału (12,7 mld) oraz rezultatu rok do roku (12,9 mld). Głównie ze względu na spore straty sektora Intel Foundry (2,8 miliarda dolarów straty operacyjnej), ogólna marża brutto stoi na niskim poziomie: 35,4% GAAP oraz 38,7% dla non-GAAP. Powrót do marży przekraczającej 60% (non-GAAP), według Intela, będzie procesem długotrwałym (spodziewany jest tutaj okres maksymalnie 6 lat) i wymagającym także ogólnej restrukturyzacji firmy, co już w przyszłym roku przyniesie oszczędności na poziomie od 8 do 10 miliardów dolarów.

GAAP Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Przychód 12,8 mld USD 12,9 mld USD 12,7 mld USD Marża brutto 35,4% 35,8% 41,0% Koszty operacyjne 5,6 mld USD 5,5 mld USD 5,9 mld USD Zysk netto (strata) (1.6) mld USD 1.5 mld USD (0.4) mld USD Upłynniony zysk na akcję (strata) (0.38) USD 0.35 USD (0.09) USD

non-GAAP Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Przychód 12,8 mld USD 12,9 mld USD 12,7 mld USD Marża brutto 38,7% 39,8% 45,1% Koszty operacyjne 4,9 mld USD 4,7 mld USD 5,0 mld USD Zysk netto (strata) 0.1 mld USD 0.5 mld USD 0.8 mld USD Upłynniony zysk na akcję (strata) 0.02 USD 0.13 USD 0.18 USD

W drugim kwartale tego roku, jeśli spojrzeć na wyniki GAAP, Intel nie osiągnął żadnego zysku netto a nawet przeciwnie - strata wyniosła 1.6 miliarda dolarów. W przypadku wyników non-GAAP, zysk netto to 0.1 mld dolarów (około 100 milionów), przy upłynnionym zysku na akcję w wysokości 0.02 USD - tutaj nie udało się osiągnąć zamierzonego celu z kwietnia, gdy mówiono o upłynnionym zysku na poziomie 0.10 USD. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, duży wpływ na te wyniki ma kondycja Intel Foundry, gdzie obecnie przedsiębiorstwo przede wszystkim inwestuje, a zyski spodziewane są w kolejnych latach.

Przychód Q2 2024 Q2 2023 Q1 2024 Client Computing Group (CCG) 7,4 mld USD 6,8 mld USD 7,5 mld USD Data Center and AI (DCAI) 3,0 mld USD 4,0 mld USD 3,0 mld USD Network and Edge (NEX) 1,3 mld USD 1,4 mld USD 1,4 mld USD Mobileye 440 mln USD 454 mln USD 239 mln USD Intel Foundry 4,3 mld USD 232 mln USD 4,4 mld USD

Jeśli chodzi o poszczególne działy, to najlepsze wyniki generuje sektor Client Computing Group (CCG) z przychodem 7,4 miliarda dolarów, przy wpływach operacyjnych rzędu 2,5 miliarda dolarów. Tutaj Intel widzi przede wszystkim duże zainteresowanie rynkiem tzw. "AI PC" - spodziewana sprzedaż procesorów dla tego typu urządzeń do końca rynku ma przebić wynik 40 milionów. Mowa nie tylko procesorach Meteor Lake, ale także nadchodzących Lunar Lake oraz Arrow Lake. W dalszej kolejności jest Data Center and AI (DCAI) z przychodem 3 miliardów dolarów. Co ciekawe, już niemal taki sam przychód z sektora serwerowego posiada firma AMD (2,8 mld w drugim kwartale 2024). Działy Network and Edge (NEX), Mobileye oraz Intel Foundry osiągnęły przychody na poziomach odpowiednio 1,3 mld USD, 440 mln USD oraz 4,3 mld USD. Jeśli chodzi o przewidywania na trzeci kwartał (lipiec - wrzesień), to Intel spodziewa się uzyskania przychodu pomiędzy 12,5 a 13,5 miliarda dolarów. Marża brutto (non-GAAP) ma osiągnąć zbliżony poziom 38%, jednocześnie jednak nie jest spodziewany zysk netto nawet w założeniu non-GAAP.

Jeśli chodzi o nadchodzące plany firmy, to dotyczą one w pierwszej kolejności procesorów Lunar Lake. Do końca trzeciego kwartału do sprzedaży trafi przynajmniej 80 modeli laptopów opartych o te układy. Przypominamy, że oficjalna premiera Core Ultra 200V odbędzie się 3 września w Berlinie, tuż przed rozpoczęciem targów IFA. Niedługo później do sprzedaży trafią także desktopowe układy Arrow Lake-S (Core Ultra 200K). W pierwszej połowie roku Intel z kolei uruchomi produkcję w procesie technologicznym Intel 18A, z wykorzystaniem tranzystorów RibbonFET (gęstość upakowania tranzystorów wzrośnie o 30% względem obecnych rozwiązań, opartych na tranzystorach FinFET) oraz systemem zasilania PowerVia. Kolejne dwie litografie na przyszłe lata to Intel 14A oraz Intel 10A - oba procesy wykorzystają maszyny High-NA EUV.

Źródło: Intel