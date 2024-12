Intel nie wybuduje na razie ośrodka produkcyjnego w Polsce. Inwestycja została oficjalnie wstrzymana

Ostatnie miesiące były trudne dla Intela. Obok problemów ze stabilnością procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, firma musi borykać się z niebyt dobrymi wynikami finansowymi. To oczywiście oznacza konieczność dokonywania cięć w różnych obszarach działalności. Obejmą one także budowę nowych placówek produkcyjnych. Ośrodek Intela miał powstać także w Polsce. Wiemy już, że tak się nie stanie, przynajmniej w najbliższym czasie.

Intel poinformował o wstrzymaniu na co najmniej dwa lata budowy ośrodka produkcyjnego w pobliżu Wrocławia. Powodem tej decyzji jest pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

Budowa placówki produkcyjnej w Polsce została ogłoszona w czerwcu 2023 roku. Wątpliwości czy inwestycja zostanie rzeczywiście zrealizowana pojawiały się zaś między innymi we wrześniu bieżącego roku. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji, wypuszczonym wczoraj (16 września) późnym wieczorem. Przedstawiciel polskiego rządu rozmawiał z dyrektorem generalnym Intela - Patem Gelsingerem. Amerykańska firma postanowiła oficjalnie wstrzymać inwestycję w pobliżu Wrocławia. Obecnie mówi się o pauzie na co najmniej dwa lata, ale nie ma żadnej gwarancji, że budowa placówki po upływie tego okresu rzeczywiście ruszy. Wynika to bezpośrednio z powodów decyzji Intela. Należy do nich oczywiście pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie mogłoby doczekać się realizacji tylko, jeśli doszłoby do radykalnej poprawy wyników spółki w najbliższej przyszłości. Gwarancji, że tak się stanie niestety nie ma.

Warto odnotować, że wstrzymana została także budowa fabryki w Niemczech, która miała ściśle współpracować w polskim ośrodkiem. W tym przypadku także mówi się o zawieszeniu inwestycji na co najmniej dwa lata. Trudno jednak oszacować, jakie są realnie szanse na kontynuację obu przedsięwzięć po tym terminie. Warto przypomnieć, że umiejscowiona w okolicach Wrocławia placówka miała kosztować około 4,6 mld dolarów, z czego znacząca część byłaby pokryta z pieniędzy publicznych. W nowym zakładzie miało zostać zatrudnionych około 2 tys. osób. Jak deklaruje Minister Cyfryzacji - Krzysztof Gawkowski - Polska jest otwarta na inne inwestycje z branży półprzewodników. Należy jednak zauważyć, że pozyskanie tego typu przedsięwzięć nie jest łatwe i wymaga zaangażowania pokaźnej kwoty ze środków publicznych.

Źródło: TVN24