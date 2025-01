Intel Evo oraz Intel Unison - omawiamy technologie Intela na przykładzie ultrabooka ASUS Zenbook 14

Certyfikat Intel Evo został zaprezentowany po raz pierwszy przy okazji debiutu procesorów Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-U), by w późniejszych generacjach jeszcze bardziej się rozszerzyć i wprowadzić nowe wymagania dla certyfikowanych sprzętów. Aby konkretny notebook otrzymał oznaczenie Intel Evo, musi spełnić szereg wymagań nie tylko w zakresie wydajności, ale również podstawowej funkcjonalności (dotyczy to chociażby ekspresowego wybudzenia sprzętu ze stanu hibernacji) czy nawet odpowiedniego wyposażenia jak np. kamery internetowe o odpowiedniej jakości, by móc swobodnie przeprowadzać m.in. wideokonferencje (te w ostatnich latach mocno zyskały na popularności). Jedną z ostatnich funkcjonalności wprowadzonych w ramach programu Intel Evo jest Intel Unison i to właśnie na niej skupimy się w tym artykule. Jego działanie zostanie zaprezentowane na przykładzie ultrabooka ASUS Zenbook 14, który posiada certyfikat Intel Evo.

Intel Evo to program producenta, który istnieje na rynku już od kilku lat i skupia wokół siebie przede wszystkim ultrabooki, spełniające z góry nałożone kryteria. Przede wszystkim urządzenia mają oferować odpowiednią wydajność, wobec czego Intel Evo zakłada posiadanie procesora przynajmniej 11. generacji (Tiger Lake) lub nowszego, dodatkowo wyposażonego w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (ten oferuje nie tylko wystarczającą moc obliczeniową dla wielu mało wymagających gier, ale również obsługuje wszystkie współczesne kodeki, na czele z HEVC oraz AV1). Laptop z certyfikatem Intel Evo powinien również posiadać szybką łączność bezprzewodową WiFi 6E lub szybszą, dostęp do portów Thunderbolt 4 (te odznaczają się m.in. przepustowością do 40 Gb/s), ekspresowe wybudzanie ze stanu hibernacji (1 sekunda) oraz powinien odznaczać się wysoką responsywnością np. podczas przeglądania Internetu czy korzystania z pakietu aplikacji Microsoft 365. Laptopy z certyfikatem Intel Evo powinny również oferować przynajmniej 9 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Obecny standard Intel Evo dokłada do tego odpowiednią jakość kamery internetowej, w której rozdzielczość to przynajmniej Full HD.

Intel Unison to jedna z najnowszych funkcjonalności, będących częścią programu Intel Evo. Omawiamy zasadę działania oprogramowania na przykładzie ultrabooka ASUS Zenbook 14.

Laptopem spełniającym wymienione wyżej kryteria jest ultrabook ASUS Zenbook 14 z procesorem 12. generacji Intel Alder Lake-P. Konkretniej mówiąc z procesorem Intel Core i5-1240P. Sprzęt posiada nie tylko odpowiedni procesor, ale również pojemny akumulator, doskonałej jakości ekran OLED, dwa porty Thunderbolt 4 o pełnej przepustowości czy szybki nośnik SSD, pozwalający na ekspresowe wybudzanie ze stanu uśpienia. To na jego przykładzie zaprezentujemy działanie aplikacji Intel Unison, która od niedawna jest integralną częścią programu Intel Evo. Z tego również względu działanie Unison jest ograniczone do laptopów z procesorami 12. generacji (Alder Lake) lub 13. generacji (Raptor Lake). Spodziewamy się, że przyszłe generacje również bez problemu zostaną objęte wsparciem dla oprogramowania.

Intel Unison to swego rodzaju odpowiedź Intela na zamknięty ekosystem Apple, gdzie sparowane ze sobą urządzenia (tj. Apple iPhone z MacBookami czy Macami Studio/mini) pozwalają na synchronizowanie niemal wszystkiego ze sobą. Mając sparowane wszystkie sprzęty poprzez Apple ID, możemy przykładowo obierać rozmowy telefoniczne z pomocą tabletu lub laptopa, nie trzymając nawet telefonu w ręce. Możemy również łatwo przeglądać przygotowane przez nas treści tj. wiadomości, zdjęcia czy filmy bezpośrednio z poziomu laptopa czy przystawki Apple TV. Mowa jednak o rozwiązaniu zamkniętym wyłącznie do urządzeń od Apple. Intel z kolei przygotował rozwiązanie działające w podobny sposób, ale jednocześnie bardziej otwarte. Nie zamyka się na jeden konkretny sprzęt, zamiast tego jest obsługiwane wszędzie tam, gdzie znajdziemy odpowiednie procesory (przynajmniej 12. generacji). Intel Unison został również przygotowany z myślą o działaniu w systemie Microsoft Windows. Oprogramowanie ma również tę zaletę, że nie ogranicza się tylko do jednego systemu w smartfonach. Z Intel Unison skorzystamy zarówno na telefonach z Androidem (Google) jak również iOS (Apple).



ASUS Zenbook 14 z procesorem Intel Core i5-1240P posiada certyfikat Intel Evo oraz w pełni wspiera oprogramowanie Intel Unison

W przypadku smartfonów, aplikację Intel Unison pobierzemy zarówno poprzez Google Play (Android) jak również AppStore (iOS). Przy pierwszym uruchomieniu programu ujrzymy kilka obrazków wraz z opisami dotyczącymi najważniejszych funkcjonalności Unison. Na co dokładnie pozwala oprogramowanie? Intel Unison umożliwia błyskawiczne połączenia telefoniczne bez konieczności brania telefonu do ręki (nie trzeba nawet akceptować połączenia z poziomu smartfonu, tutaj w zupełności wystarczy laptop), jak również wysyłania oraz odczytywania wiadomości tekstowych. Aplikacja prezentuje nam również wszystkie powiadomienia, które otrzymujemy na sparowany telefon (parowanie odbywa się poprzez Bluetooth i trwa raptem kilka chwil). Po połączeniu obu urządzeń, a uruchomionej aplikacji na laptopie pojawiają się również wszystkie zdjęcia czy filmy, które posiadamy na smartfonie.



Aby oprogramowanie Intel Unison mogło działać w pełnym zakresie, niezbędne jest zezwolenie dla aplikacji na dostęp do kontaktów w telefonie, galerii zdjęć, sieci lokalnej oraz łączności Bluetooth

Jak natomiast wygląda proces instalacji Intel Unison na laptopach? W przypadku urządzeń bazujących na 12. generacji (Intel Alder Lake) najprostszym sposobem jest instalacja oprogramowania bezpośrednio z poziomu Microsoft Store, gdzie program jest dostępny. Wystarczy chwila i aplikacja jest już uruchomiona i gotowa do działania. W przypadku laptopów bazujących na 13. generacji użytkownik nie musi już właściwie nic robić... oprócz samego procesu parowania urządzeń. Przenośne komputery z układami Intel Raptor Lake mają już domyślnie zainstalowane oprogramowanie, co jeszcze bardziej przyspiesza i ułatwia dostęp do Intel Unison. Aby sparować laptopa z telefonem, wystarczy do tego drugiego przesłać kod QR, który pojawia się na ekranie notebooka (bezpośrednio z poziomu aplikacji, nie trzeba np. osobno wchodzić do aplikacji Aparatu), a następnie potwierdzić że w obu urządzeniach kody PIN są identyczne. Po kliknięciu z odpowiednie miejsce, możemy już korzystać z Intel Unison.



Aplikacja Intel Unison na laptopach charakteryzuje się minimalistyczną stylistyką

Oprogramowanie Intel Unison jest podzielone na pięć kategorii (są one widoczne po lewej stronie aplikacji): Przesyłanie, Galeria, Wiadomości, Połączenia telefoniczne oraz Powiadomienia. Pierwsza kategoria pozwala na przesyłanie materiałów multimedialnych ze smartfona na komputer, druga umożliwia szybki podgląd galerii zdjęć z telefonu, trzecia oferuje możliwość wysyłania oraz odczytywania wiadomości SMS, w czwartej możemy wybrać rozmowę telefoniczną, a piąta pozwala na podgląd powiadomień, które otrzymujemy na nasz smartfon. Dodatkowo w górnej, lewej części aplikacji dostrzeżemy opcję opisaną jako Przekaż. W tym wypadku możemy przesyłać materiały multimedialne z laptopa na telefon. Każda z omawianych funkcjonalności działa szybko i sprawnie, dzięki czemu możemy w ten sposób sparować swój własny zestaw smartfon + laptop, bez konieczności wchodzenia w ekosystem Apple, jeśli nie jesteśmy zainteresowani tamtejszymi systemami operacyjnymi. Dużym atutem Intel Unison jest z pewnością prostota działania, szersza kompatybilność oraz fakt, że ma minimalny apetyt na zasoby systemowe, dzięki czemu nie obciąża praktycznie w ogóle urządzeń.



Grupa Galeria oferuje szybki podgląd na zdjęcia z telefonu



Kategoria Przesyłanie plików umożliwia szybki transfer treści multimedialnych z telefonu na sparowany laptop



Belka Wiadomości pozwala na wysyłanie oraz odczytywanie wiadomości SMS



Kategoria Połączenia telefoniczne z pewnością jest jedną z najważniejszych funkcjonalności Intel Unison, bo dzięki niej nie musimy brać telefonu do ręki za każdym razem, gdy ktoś do nas zadzwoni



Ostatnia kategoria Powiadomienia pozwala na szybkie przejrzenie nieprzeczytanych przez nas widgetów wprost ze smartfonu

Materiał powstał na zlecenie firmy Intel